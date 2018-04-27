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СМИ: Гонконгскую фондовую биржу впервые за 127 лет возглавила женщина
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СМИ: Гонконгскую фондовую биржу впервые за 127 лет возглавила женщина 

ТАСС 30 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 апреля. /ТАСС/. Одна из влиятельных финансистов Китая Лора Ча возглавила Гонконгскую фондовую биржу (HKEX), став председателем ее правления. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, впервые за 127 лет существования этой торговой площадки у ее руля встала женщина.
Назначение 68-летней Лоры Ча утверждено по итогам ежегодного созыва собрания акционеров. Она заменила на этом посту Чжоу Сунгана, который занимал этот пост последние шесть лет.
В феврале правительство Гонконга выдвинуло Лору Ча в совет директоров биржи. В составе этого органа 13 человек, шесть из которых назначаются властями, еще шесть выбираются акционерами. Еще один — исполнительный директор, этот пост занимает бывший инвестиционный банкир Чарльз Ли.
Лора Ча имеет репутацию опытного финансиста с обширными связями. Еще в 1990-х годах она являлась заместителем главы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Затем была приглашена на аналогичный пост в Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг КНР. С 2006 по 2012 годы входила в состав совета директоров Гонконгской фондовой биржи.
До последнего времени Лора Ча возглавляла Совет по развитию финансовых услуг, консалтинговый орган при правительстве Гонконга.
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