СМИ: Гонконгскую фондовую биржу впервые за 127 лет возглавила женщина

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 апреля. / ТАСС /. Одна из влиятельных финансистов Китая Лора Ча возглавила Гонконгскую фондовую биржу (HKEX), став председателем ее правления. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, впервые за 127 лет существования этой торговой площадки у ее руля встала женщина.

Назначение 68-летней Лоры Ча утверждено по итогам ежегодного созыва собрания акционеров. Она заменила на этом посту Чжоу Сунгана, который занимал этот пост последние шесть лет.

В феврале правительство Гонконга выдвинуло Лору Ча в совет директоров биржи. В составе этого органа 13 человек, шесть из которых назначаются властями, еще шесть выбираются акционерами. Еще один — исполнительный директор, этот пост занимает бывший инвестиционный банкир Чарльз Ли.

Лора Ча имеет репутацию опытного финансиста с обширными связями. Еще в 1990-х годах она являлась заместителем главы Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Затем была приглашена на аналогичный пост в Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг КНР. С 2006 по 2012 годы входила в состав совета директоров Гонконгской фондовой биржи.

До последнего времени Лора Ча возглавляла Совет по развитию финансовых услуг, консалтинговый орган при правительстве Гонконга.