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В США экс-сотрудник банка HSBC приговорен к 2 годам тюрьмы и $300 тыс. штрафа за махинации
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В США экс-сотрудник банка HSBC приговорен к 2 годам тюрьмы и $300 тыс. штрафа за махинации 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Суд нью-йоркского района Бруклин в четверг приговорил бывшего начальника отдела валютных операций филиала британского банка HSBC Марка Джонсона к двум годам тюрьмы и штрафу в размере $300 тыс.. В октябре 2017 года он был признан виновным в сговоре и мошенничестве при обмене около $3,5 млрд на британские фунты стерлингов, сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.
"Член руководства одного из крупнейших в мире финансовых учреждений Марк Джонсон обманул своего клиента на миллионы долларов и за это отправится теперь в тюрьму. Данный приговор должен стать предостережением всем, кто вовлечен в преступные финансовые схемы", — подчеркнул временно исполняющий обязанности генерального прокурора штата Джон Кронан. Его слова приводятся в официальном сообщении прокуратуры Восточного округа, поступившем в четверг на электронную почту отделения ТАСС в Нью-Йорке.
Как уточнил генеральный инспектор Федеральной корпорации по страхованию вкладов США Джей Лернер, Джонсон с соучастниками «манипулировали рынком обмена иностранных валют, злоупотребили своими должностными полномочиями и доверием» своих клиентов. Вместе с Джонсоном по делу проходит бывший глава отдела валютных операций HSBC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Стюарт Скотт.
Оба лица обвинялись в том, что, используя намерение компании Сairn Energy конвертировать в фунты стерлингов $3,5 млрд и распределить их среди своих акционеров, решили сыграть на опережение и позволили HSBC незаконно заработать примерно $7,3 млн Манипулируя обменным курсом путем заведомого приобретения фунтов стерлингов самим же банком HSBC, Джонсон и Скотт продали клиенту целевую валюту по завышенному курсу.
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