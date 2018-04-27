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В США экс-главу обменных операций HSBC осудили на два года за мошенничество
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В США экс-главу обменных операций HSBC осудили на два года за мошенничество 

РИА Новости 28 минут назад
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Бывший глава управления обменных операций международного банка HSBC Марк Джонсон получил в США срок 2 года за мошенничество, сообщил в заявлении федеральный прокурор США в Бруклине (Нью-Йорк) Ричард Доногью.
По заявлению прокурора, помимо тюремного срока Джонсон приговорен к выплате штрафа в 300 тысяч долларов. Суд счел доказанным, что банкир воспользовался конфиденциальной информацией клиентов для личного обогащения. В приговоре говорится, что Джонсон и еще один обвиняемый купили фунты стерлингов перед обменной операцией на 3,5 миллиарда долларов для одного из крупных клиентов, поскольку знали заранее, что такая крупная транзакция приведет к некоторому росту обменного курса фунта. Таким образом они незаконно заработали примерно 7,3 миллиона долларов.
Джонсон заявлял, что он заработал деньги для банка, а клиент не получил ущерба, но суд с его доводами не согласился.
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