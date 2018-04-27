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Бывшего британского банкира приговорили к двум годам тюрьмы
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Бывшего британского банкира приговорили к двум годам тюрьмы 

Российская Газета 1 час назад
В США бывшего начальника отдела валютных операций филиала британского банка HSBC Марка Джонсона приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тысяч долларов. Ранее он был признан виновным в сговоре и мошенничестве при обмене около 3,5 миллиарда долларов на британские фунты стерлингов.
Джонсон с соучастниками «манипулировали рынком обмена иностранных валют, злоупотребили своими должностными полномочиями и доверием» своих клиентов, передает ТАСС.
Манипулируя обменным курсом, Джонсон и его подельник Стюарт Скотт продали клиенту целевую валюту по завышенному курсу.
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