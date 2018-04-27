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РФ может втрое увеличить продажи за рубеж кино и мультфильмов — КГИ
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РФ может втрое увеличить продажи за рубеж кино и мультфильмов — КГИ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Россия в среднесрочной перспективе может втрое увеличить экспорт своих мультфильмов и кино, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), возглавляемого экс-министром финансов Алексеем Кудриным.
В документе указываются данные Фонда кино, согласно которым с 2014 года по настоящее время количество российских картин, вышедших в прокат на территории иностранных государств, увеличилось на 44%, с 43 до 62 фильмов. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли за этот период в 4 раза, с 11 до 44 миллионов долларов. Вместе с тем, общий объем зарубежных продаж российского киноконтента в 2017 году составил около 20 миллионов долларов.
"Достаточно высоким потенциалом обладает экспорт продукции и услуг креативных индустрий, включая кинематографическую отрасль. … Оценки Фонда кино свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе можно втрое увеличить этот показатель при условии реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на снижение расходов организаций киноиндустрии по выходу на международный кинорынок", — говорится в докладе.
В последнее время появились успешные примеры продвижения на внешние рынки отечественной анимационной продукции, в том числе лицензионной продукции с использованием анимационных образов, отмечается в документе. Согласно информации Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, экспорт российского анимационного контента осуществляется более чем в 60 стран мира и дублируется в среднем на 5–10 иностранных языках.
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