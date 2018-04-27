Ещё
Майское перепутье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майское перепутье 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Уходящий апрель не порадовал нас перспективами достойного экономического роста. Согласно обнародованному прогнозу Всемирного банка на 2018 год, рост общемирового ВВП ожидается на уровне 3,1 процента, в то время как российского — всего на 1,7 процента. И хотя Минэкономразвития прогнозирует рост несколько выше — на 2,1 процента, это всё же очень далеко от показателей, вытекающих из задач, поставленных в недавнем Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Как же всё-таки добиться роста, более пристойного для державы, претендующей на статус великой? Прежде всего, посредством кардинального обновления производственного аппарата, с помощью которого можно было бы обеспечить подъём производительности труда. Для этого, как не раз писала «Парламентская газета», необходимы масштабные и долгосрочные, а не спекулятивные инвестиции, в первую очередь в несырьевые отрасли промышленности.
Между тем проблема с инвестициями остаётся предельно острой. Так, эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своём недавнем исследовании прямо подчёркивают, что в стране действуют объективные факторы в пользу увеличения капиталовложений в экономику. Это растущее импортозамещение и поставленные государством задачи расширения экспорта.
Казалось бы, вперёд! Однако дестимулирующую для потенциальных инвесторов роль играют противодействующие факторы: в первую очередь, высокие кредитные риски, особенно в свете ужесточающихся западных финансовых санкций, и — что бы вы думали? — недостаток широкомасштабных высокотехнологичных промышленных проектов. Если односторонние финансовые санкции — это прямые враждебные действия иноземных держав, то в каких терминах можно охарактеризовать многолетнее ничегонеделание многочисленных чиновников всех уровней, не удосужившихся хотя бы разработать — не говоря уже о чём-то большем! — проекты новых предприятий, которые стали бы базой для будущего устойчивого роста?
Вспомнить о плане
Тем более близится уже четырёхлетняя годовщина принятия такого важнейшего правового документа, как Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ». А воз, в смысле отсутствия такового планирования, и ныне там. То есть важнейший рамочный закон, который мог бы определять развитие страны на перспективу, лежит в столе, а экономика по-прежнему фактически развивается по давно уже дискредитировавшим себя «либеральным» лекалам.
Так, может быть, прямо в мае и сделать первой важнейшей задачей нового правительства не пресловутое «таргетирование инфляции», а долгожданное вступление в силу именно этого закона? И первым направлением его реализации могло бы стать принятие федеральной инвестиционной программы.
В России действуют объективные факторы в пользу увеличения капиталовложений в экономику. Это растущее импортозамещение и поставленные государством задачи расширения экспорта.
Следующим направлением развития стратегического планирования могло бы стать, безусловно, сельское хозяйство. По прогнозам специалистов, урожай в этом году ожидается если и не рекордный, как в минувшем, то вполне достойный, и май — месяц не только массового начала сельхозработ в крупных хозяйствах Центральной России, но и «открытие сезона» для миллионов владельцев дачных участков. Но вот вопрос: а что они все сажают? По сообщениям из кооперативов и фермерских хозяйств, на сегодняшний день до 80 процентов используемых семян сахарной свеклы и до 90 процентов семян овощных культур по-прежнему импортные. Ситуация по зерновым и зернобобовым несколько лучше, но всё же далека от идеальной. Выходит, что развитие нашего растениеводства по сей день напрямую зависит от импортных поставок.
Так до сих пор аукаются «чёрные» 90-е годы, когда усилиями либерал-«реформаторов» в стране фактически прекратили существование селекционные институты, обеспечивавшие аграрную сферу необходимым материалом. Вот о чём нужно говорить, не откладывая, в наступающем мае, и программа возрождения отечественной селекции должна стать одним из безусловных приоритетов.
Рубль подтолкнули
Внешний фактор, способный повлиять на всесильных валютных спекулянтов сыграл-таки свою роль. Начало второй недели уходящего месяца ознаменовалось существенным падением рубля и к доллару, и к евро. Получив негативный «сигнал» из Вашингтона в виде решения о расширении финансовых санкций в отношении целого ряда крупных российских корпораций, банков и физических лиц, московские валютные спекулянты посчитали ненужным для себя поддерживать нашу валюту. В результате рубль опускался до отметок почти 65 за «зелёный» и более 80 за единую европейскую. Впоследствии курс несколько выровнялся, и рубль остался колебаться в районе 61 за доллар и около 75 за евро.
Чего в такой ситуации можно ожидать в наступающем мае? К сожалению, пока продолжаются всесилие спекулянтов и неопределённость политики наших финансовых властей, поэтому в случае «запуска» очередной «волны» санкций со стороны США воротилы валютного рынка могут ещё раз сыграть против рубля. Если же состояние российско-западных отношений в целом хотя бы сохранится в его нынешнем виде, то есть без дополнительных потрясений, то и курсы, сформировавшиеся к концу второй декады уходящего месяца, могут так же удержаться.
Парламентская газета: последние новости
Силуанов рассказал, когда рубль вернется к прежнему курсу СМИ: в России появится стандарт для ICO-проектов В Курганской области закончились деньги на акцию «Бессмертный полк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1379
США отговаривали партнеров идти на брифинг России141
Россия совершила атаку по сирийским боевикам273
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство78
Состояние Наргиз резко ухудшилось64
Новости партнеров
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение