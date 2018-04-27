Майское перепутье

Уходящий апрель не порадовал нас перспективами достойного экономического роста. Согласно обнародованному прогнозу Всемирного банка на 2018 год, рост общемирового ВВП ожидается на уровне 3,1 процента, в то время как российского — всего на 1,7 процента. И хотя Минэкономразвития прогнозирует рост несколько выше — на 2,1 процента, это всё же очень далеко от показателей, вытекающих из задач, поставленных в недавнем Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как же всё-таки добиться роста, более пристойного для державы, претендующей на статус великой? Прежде всего, посредством кардинального обновления производственного аппарата, с помощью которого можно было бы обеспечить подъём производительности труда. Для этого, как не раз писала « Парламентская газета », необходимы масштабные и долгосрочные, а не спекулятивные инвестиции, в первую очередь в несырьевые отрасли промышленности.

Между тем проблема с инвестициями остаётся предельно острой. Так, эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своём недавнем исследовании прямо подчёркивают, что в стране действуют объективные факторы в пользу увеличения капиталовложений в экономику. Это растущее импортозамещение и поставленные государством задачи расширения экспорта.

Казалось бы, вперёд! Однако дестимулирующую для потенциальных инвесторов роль играют противодействующие факторы: в первую очередь, высокие кредитные риски, особенно в свете ужесточающихся западных финансовых санкций, и — что бы вы думали? — недостаток широкомасштабных высокотехнологичных промышленных проектов. Если односторонние финансовые санкции — это прямые враждебные действия иноземных держав, то в каких терминах можно охарактеризовать многолетнее ничегонеделание многочисленных чиновников всех уровней, не удосужившихся хотя бы разработать — не говоря уже о чём-то большем! — проекты новых предприятий, которые стали бы базой для будущего устойчивого роста?

Вспомнить о плане

Тем более близится уже четырёхлетняя годовщина принятия такого важнейшего правового документа, как Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ». А воз, в смысле отсутствия такового планирования, и ныне там. То есть важнейший рамочный закон, который мог бы определять развитие страны на перспективу, лежит в столе, а экономика по-прежнему фактически развивается по давно уже дискредитировавшим себя «либеральным» лекалам.

Так, может быть, прямо в мае и сделать первой важнейшей задачей нового правительства не пресловутое «таргетирование инфляции», а долгожданное вступление в силу именно этого закона? И первым направлением его реализации могло бы стать принятие федеральной инвестиционной программы.

России действуют объективные факторы в пользу увеличения капиталовложений в экономику. Это растущее импортозамещение и поставленные государством задачи расширения экспорта.

Следующим направлением развития стратегического планирования могло бы стать, безусловно, сельское хозяйство. По прогнозам специалистов, урожай в этом году ожидается если и не рекордный, как в минувшем, то вполне достойный, и май — месяц не только массового начала сельхозработ в крупных хозяйствах Центральной России, но и «открытие сезона» для миллионов владельцев дачных участков. Но вот вопрос: а что они все сажают? По сообщениям из кооперативов и фермерских хозяйств, на сегодняшний день до 80 процентов используемых семян сахарной свеклы и до 90 процентов семян овощных культур по-прежнему импортные. Ситуация по зерновым и зернобобовым несколько лучше, но всё же далека от идеальной. Выходит, что развитие нашего растениеводства по сей день напрямую зависит от импортных поставок.

Так до сих пор аукаются «чёрные» 90-е годы, когда усилиями либерал-«реформаторов» в стране фактически прекратили существование селекционные институты, обеспечивавшие аграрную сферу необходимым материалом. Вот о чём нужно говорить, не откладывая, в наступающем мае, и программа возрождения отечественной селекции должна стать одним из безусловных приоритетов.

Рубль подтолкнули

Внешний фактор, способный повлиять на всесильных валютных спекулянтов сыграл-таки свою роль. Начало второй недели уходящего месяца ознаменовалось существенным падением рубля и к доллару, и к евро. Получив негативный «сигнал» из Вашингтона в виде решения о расширении финансовых санкций в отношении целого ряда крупных российских корпораций, банков и физических лиц, московские валютные спекулянты посчитали ненужным для себя поддерживать нашу валюту. В результате рубль опускался до отметок почти 65 за «зелёный» и более 80 за единую европейскую. Впоследствии курс несколько выровнялся, и рубль остался колебаться в районе 61 за доллар и около 75 за евро.