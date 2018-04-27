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Валютный пасьянс
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Валютный пасьянс 

Банки.ру 1 час назад
Путешествовать по Европе самостоятельно интереснее и в целом дешевле, чем в организованном туре. Особенно если заранее учесть нюансы валютного обращения в разных странах. Обозреватель Банки.ру посетила шесть европейских стран за 12 дней отпуска и рассказывает, как это было с финансовой точки зрения.
Зона евро: помнить о границах
Всем опытным путешественникам известны несколько золотых правил: в любой стране лучше платить ее собственной валютой, не стоит менять деньги в обменниках в аэропортах, желательно с осторожностью пользоваться банкоматами на улице (особенно в самых популярных туристических местах) — лучше выбирать банкоматы в отделениях.
Эти правила работают всегда, но они относятся все-таки в первую очередь к наличным деньгам. А сейчас уже редко кто везет с собой пачку долларов или евро — предпочитают расплачиваться картами. А там — свои нюансы. Итак, вкратце о том, где и чем лучше платить и на какие подводные камни можно наткнуться.
В еврозону, конечно же, нужно ехать с евро. Но важно определиться с географией этой валюты — выяснить, где начинается и где заканчивается зона «покрытия». Евро считается официальной валютой в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, на Кипре, в Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии, а также в Акротири и Декелии (две британские военные базы на Кипре, которые не входят в состав Великобритании), Андорре, Ватикане, Косово, Монако, Сан-Марино и Черногории.
Популярные у русских туристов Польша, Чехия, Хорватия, Болгария, Венгрия имеют собственные валюты — злотые, кроны, куны, левы, форинты соответственно. Причем отношение к евро в этих странах сильно зависит от того, где вы собираетесь расплатиться — в ресторане, супермаркете или маленьком частном магазинчике.
Цитата
Разными курсами
Белоруссия — пожалуй, самая прекрасная для россиян в плане свободы валютного оборота страна. Официально, конечно, в стране «ходят» только белорусские рубли (в народе называемые «зайчиками»), но неофициально здесь можно использовать все: наличные евро и доллары берут легко и охотно (если никто не видит). На рынке в белорусском городе Несвиже мне удалось даже расплатиться наличными российскими рублями (поскольку на рынке торг уместен, курс оказался весьма неплохим).
А вот прежде, чем платить картой в евро или рублях, хорошо бы узнать внутренний курс обмена в вашем банке, поскольку разница может оказаться значительной. Например, с рублевой карты Альфа-Банка средства у меня списывались по курсу 29 российских рублей за 1 белорусский, а с карты банка «ЮниКредит» в тот же самый день — по курсу 33, при официальном курсе на тот момент 28. Кстати, та же картина наблюдалась в Польше со злотыми и в Чехии с кронами.
Примерный курс конвертации местных валют в вашем банке можно узнать еще до поездки: курс может поменяться, а политика банка — вряд ли. Если есть выбор из карт и банков, берите с собой ту, где курс банка выгоднее.
Народный обменник
Поляки и чехи относятся к наличным евро по-разному, в зависимости от возраста и менталитета, по всей видимости. Блошиный рынок в Люблине наглядно это доказал: у пожилой женщины, торгующей старыми шляпками, зонтиками, кашне и сумками, купюра в 20 евро вызвала брезгливое недоумение — она отстранила ее рукой с кислой миной и помотала головой (английским мадам, естественно, не владела, а я, увы, не знаю польского, так что объяснялись «на пальцах»).
А вот тридцатилетний продавец антикварного серебра на том же рынке охотно взял мои евро и даже сделал скидку относительно первоначальный цены, озвученной в злотых. С ним, кстати, и объясниться оказалось проще: он владел английским и даже немного русским. Помимо скидки, мы получили еще и книжечку его стихов в подарок — он оказался журналистом и писателем, к тому же очень расположенным к русским и к России.
Позже, расплачиваясь евро за завтрак в кафе уже в другом польском городе — Вроцлаве, мы также получили сдачу злотыми по вполне приличному курсу, близкому к официальному. Скидки и книжек, правда, не дали. А вот на заправках и в официальных магазинах наличные евро не берут, нам пришлось платить картой со счета в евро.
В чешских городах — Праге и Карловых Варах — наличные евро в «приличных» местах у меня брать отказались наотрез. Единственным местом, где удалось расплатиться европейской валютой, оказался магазинчик в формате «у дома», где продаются предметы первой необходимости. Но курс, по которому мне «обменяли» валюту, привел в изумление.
На тот момент за 10 евро, которые я отдала продавщице, мне полагалось около 250 чешских крон. Моя покупка стоила 190, но сдачи я так и не получила, хотя демонстративно ждала ее минут пять. Девица за кассой шустро подхватила мою купюру и тут же отвернулась к молодому мужчине, с которым болтала все время, пока я обходила магазин.
Дальше она демонстративно игнорировала мою богатую мимику, призванную показать, что я жду сдачу. От усталости после дороги английские слова начисто выветрились из моей головы — я не нашла, что сказать, и молча удалилась, утешив себя тем, что разница в 60 крон — это сущие копейки и не стоит из-за них поднимать бучу. По курсу 20 крон за евро вместо 25 взял с меня за поездку и таксист: «народный» курс, сделала вывод я, в корне отличается от официального.
Цитата
В два конца
Надо сказать, что Польша преподнесла мне наибольшее количество сюрпризов при конвертации валют. Правда, виноваты оказались вовсе не местные бизнесмены, а крупные международные корпорации. Выяснилось, что, когда расплачиваешься картой, можно попасть на двойную конвертацию — когда, например, со счета в евро списывается сумма… в долларах. Предварительно, естественно, происходит перевод из местной валюты в доллары.
Такое может случится в крупных торговых центрах международных сетей (я столкнулась с этим, покупая продукты в Carrefour, но там меня хотя бы спросили, в какой валюте списывать средства) и даже на сетевой заправке. При условии, что в поездках за границу сумма реально списывается со счета не моментально, а день-два-три спустя (порой на проведение трансакции уходит до 30 дней), на разнице курсов иногда можно и выиграть. Но все же лучше в этот вариант рулетки не играть. Лучше, чтобы конвертация была одна и шла через местную валюту.
Прежде чем вводить код карты на pin-pad для подтверждения операции, советую посмотреть на валюту, в которой идет списание. Если вы находитесь вне зоны евро и сумма выставлена в долларах, а платить вы хотите картой в евро или рублях, попросите сменить валюту. Если вы платите бесконтактным способом без введения ПИН-кода, уточните этот момент до того, как приложили карту.
Я этих тонкостей не знала и, оплачивая бензин на заправке Shell где-то в польской глубинке, потеряла на двойной конвертации 6 долларов при общей сумме счета около 35 долларов (то есть почти 17%). Хорошо хоть сумма была небольшая.
Посетив за две недели Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию, Германию и Литву, я поняла, что, отправляясь в такое путешествие, лучше иметь на руках весь доступный набор «средств»: рублевую, евровую и, на всякий случай, долларовую карты, а также немного наличных евро. Не забудьте перед поездкой предупредить банк, что вы собираетесь за границу, чтобы карту не заблокировали при первой же операции.
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
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