ЦБ призвал страховщиков меньше вкладывать в госбумаги и банки

Страховщики жизни должны снижать долю вложений в банки и государственные бумаги, сообщил в четверг зампред ЦБ Владимир Чистюхин . Резервы страховщиков жизни — это недооцененный ресурс для реального сектора экономики, поэтому средства нужно направлять в инструменты долгосрочного характера, в частности в долгосрочные облигации корпораций, проектное финансирование и концессионные соглашения, говорит он.

«Возможно, нам следует идти тем же путем, каким мы шли по НПФ, — устанавливать более жесткие критерии относительно вложений в кредитные организации и, может быть, в определенной степени сократить уровень государственных ценных бумаг, в которые тоже могут вкладываться [страховщики]», — сказал Чистюхин. В ближайшее время регулятор сравнит требования к портфелям страховщиков жизни и НПФ, пообещал он.

Призыв к сокращению страховщиками вложений в банки не связан с санацией и уходом с рынка кредитных организаций, отметил Чистюхин. Некоторые страховщики все же вкладывали в проблемные банки, но не очень много, сказал он.

Страховщики жизни заинтересованы вкладываться в долгосрочные инструменты, так как их обязательства перед клиентами длятся от 3 до 15 лет, рассказывает гендиректор «Ренессанс жизнь» Олег Киселев . Но сейчас таких инструментов крайне мало, и риск по ним велик. В качестве примера таких инструментов он привел облигации US Rusal, которые держали многие страховщики жизни. После включения UC Rusal в санкционный список SDN ее бумаги сильно подешевели.

Еврооблигации UC Rusal после 6 апреля сильно потеряли в цене: котировки еврообондов на $500 млн c погашением в мае 2023 г. снизились на 58,78 п. п. до 40%, евробонды на $500 млн с погашением в феврале 2023 г. — на 66,13 п. п. до 30%, евробонды на $600 млн — на 59 п. п. до 40%, свидетельствуют данные Reuters

В структуре активов страховщиков, которые обеспечивают резервы и капитал, преобладают вложения в банковский сектор — около 29% средств находится на депозитах и в расчетных счетах страховщиков, замечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. Резервы страховщиков на 30 сентября 2017 г. (более свежих данных ЦБ нет) составляли 1,3 трлн руб. Помимо депозитов еще порядка 20% — вложения в корпоративные облигации, продолжает Шарапов, на государственные ценные бумаги приходится около 11% средств. «Желание регулятора перенаправить поток средств в реальный сектор экономики логично. Особенно важно, чтобы в условиях внешних ограничений страховые компании по жизни, агрегируя средства населения, стали одним из источников длинных инвестиций для корпоративного сектора», — говорит Шарапов.