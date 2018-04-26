Ещё
Земельный участок за 600 тысяч рублей: в Уфе распродадут имущество должников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Земельный участок за 600 тысяч рублей: в Уфе распродадут имущество должников 

ufa1.ru 48 минут назад
Фото: ufa1.ru
В мае в столице республики состоятся аукционы, где реализуют арестованное недвижимое имущество. Торги организует Федеральная служба судебных приставов. С молотка уйдут квартиры, земельные участки и нежилые помещения. Аукционы пройдут в следующие дни: 3 мая:
квартира общей площадью 87,1 кв.м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Высотная, 8, корп. 3, 138. Начальная цена: 6 700 000 рублей. Сумма задатка: 3 350 000 рублей; земельный участок общей площадью 899,0 кв.м по адресу: РБ, г. Уфа, СНТ «Мир», уч. 93. Начальная цена: 638 000 рублей. Сумма задатка: 319 000 рублей; земельный участок общей площадью 1059,0 кв.м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, 25. Начальная цена: 3 496 340 рублей. Сумма задатка: 1 748 170 рублей.
4 мая:
административно-бытовое здание общей площадью 481,7 кв.м, земельный участок общей площадью 3734 кв.м по адресу РБ, г. Салават, ул. Первомайская, 61. Начальная цена 9 580 000 рублей. Сумма задатка: 4 790 000 рублей.
7 мая:
помещение общей площадью 22,1 кв.м по адресу: РБ, Альшеевский район, п. Раевский, ул. Коммунистическая, 112. Начальная цена: 600 000 рублей. Сумма задатка: 300 000 рублей; здание механизированного зерносклада № 1 общей площадью 1876,4 кв.м по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Бекетово, ул. Центральная, 13, корп. 1. Начальная цена: 56 853 600 рублей. Сумма задатка: 28 426 800 рублей; здание цеха по переработке молока общей площадью 424,9 кв.м по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Бекетово, ул. Молзавод, 3. Начальная цена: 6 817 700 рублей. Сумма задатка: 3 408 850 рублей.
Принять участие в торгах смогут все желающие. С полным перечнем лотов можно ознакомиться на официальном сайте организации торгов. Кроме того, справки можно получить по номеру (347) 216-74-85 или в офисе по адресу: ул. Цюрупы, 124.
ufa1.ru: последние новости
Долг в 16 миллионов рублей: в Уфе поймали маршрутку злостного неплательщика В память о победе: уфимцам раздадут георгиевские ленточки В Башкирии загорелась школа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам180
Состояние Наргиз резко ухудшилось52
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1222
У террористов нашли химикаты из Солсбери77
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство62
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение