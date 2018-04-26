Земельный участок за 600 тысяч рублей: в Уфе распродадут имущество должников

В мае в столице республики состоятся аукционы, где реализуют арестованное недвижимое имущество. Торги организует Федеральная служба судебных приставов. С молотка уйдут квартиры, земельные участки и нежилые помещения. Аукционы пройдут в следующие дни: 3 мая:

квартира общей площадью 87,1 кв.м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Высотная, 8, корп. 3, 138. Начальная цена: 6 700 000 рублей. Сумма задатка: 3 350 000 рублей; земельный участок общей площадью 899,0 кв.м по адресу: РБ, г. Уфа , СНТ «Мир», уч. 93. Начальная цена: 638 000 рублей. Сумма задатка: 319 000 рублей; земельный участок общей площадью 1059,0 кв.м по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чернышевского, 25. Начальная цена: 3 496 340 рублей. Сумма задатка: 1 748 170 рублей.

4 мая:

административно-бытовое здание общей площадью 481,7 кв.м, земельный участок общей площадью 3734 кв.м по адресу РБ, г. Салават, ул. Первомайская, 61. Начальная цена 9 580 000 рублей. Сумма задатка: 4 790 000 рублей.

7 мая:

помещение общей площадью 22,1 кв.м по адресу: РБ, Альшеевский район, п. Раевский, ул. Коммунистическая, 112. Начальная цена: 600 000 рублей. Сумма задатка: 300 000 рублей; здание механизированного зерносклада № 1 общей площадью 1876,4 кв.м по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Бекетово, ул. Центральная, 13, корп. 1. Начальная цена: 56 853 600 рублей. Сумма задатка: 28 426 800 рублей; здание цеха по переработке молока общей площадью 424,9 кв.м по адресу: РБ, Ермекеевский район, с. Бекетово, ул. Молзавод, 3. Начальная цена: 6 817 700 рублей. Сумма задатка: 3 408 850 рублей.

Принять участие в торгах смогут все желающие. С полным перечнем лотов можно ознакомиться на официальном сайте организации торгов. Кроме того, справки можно получить по номеру (347) 216-74-85 или в офисе по адресу: ул. Цюрупы, 124.