Ещё
Цена нефти колеблется на опасениях вокруг Ирана и росте числа буровых установок в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цена нефти колеблется на опасениях вокруг Ирана и росте числа буровых установок в США 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не демонстрируют выраженной динамики на фоне роста буровой активности в США и возможного введения санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.17 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01%, до 74,75 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,1%, до 68,12 доллара за баррель.
Давление на цены оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За неделю, завершившуюся 27 апреля, число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,78%, до 1021 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 151 штуку, или на 17%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 5 штук, или на 0,6%, до 825 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 1,5%, до 195 единиц.
Вместе с тем, поддерживает нефтяные котировки геополитическая напряженность вокруг Ирана, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики. «Это по сути политическая проблема может вызвать шок на рынке», — цитирует агентство менеджера по инвестициям в U. S. Bank Марка Уоткинса (Mark Watkins). «Если санкции действительно будут введены, определенное количество нефти просто уйдет с рынка», — сказал аналитик.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство такой сделкой с Ираном и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».
США должны до 12 мая решить, прекратят ли они участие в иранском ядерном соглашении и введут ли вновь санкции против третьего по объему производителя нефти в мире. Так, многие трейдеры повышают стоимость нефти накануне возможных сбоев в поставках топлива из Ирана.
Прайм: последние новости
Биткоин продолжает дорожать, торгуется на уровне $9,3 тыс Биткоин дорожает на позитивных новостях в отрасли Биржи Европы завершили торги ростом на сильной финотчетности и статданных
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски100
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт45
Майские пенсии доставят по особому графику115
США обратились к России с пожеланием482
Германия не готова испортить отношения с Россией69
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение