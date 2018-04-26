20 отборных штук с AliExpress, которые пригодятся на отдыхе

20 отборных штук с AliExpress, которые пригодятся на отдыхеДля тех, кто любит активно отдыхать на праздники или в отпуске, предлагаем очередную подборку годноты. С этими штуками не заскучаешь в заграничной поездке, на даче или на заднем дворе собственного дома.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Ретро консоль

168 легендарных аркадных игр в компактной консоли с возможностью подключения к телевизору.

Цена: от 1 114 руб., купить с кэшбеком

2. Штатив Xiaomi

Удобный штатив-трансформер может превращаться в селфи-палку.

Цена: 1 274 руб., купить с кэшбеком

3. Светящиеся бутылки

Отличный элемент для декора помещений.

Цена: от 1 464 руб., купить с кэшбеком

4. Водонепроницаемая ветровка

Компактная водонепроницаемая ветровка, которая не займет много места.

Цена: от 443 руб., купить с кэшбеком

5. Складной Lightning

Удобный кабель для зарядки смартфонов и передачи данных.

Цена: от 252 руб., купить с кэшбеком

6. Bluetooth повязка

Полезная штука для тренировок позволяет слушать музыку со смартфона.

Цена: от 339 руб., купить с кэшбеком

7. Ультрафиолетовый фонарик

Яркий диодный фонарик с ультрафиолетовым свечением.

Цена: 283 руб., купить с кэшбеком

8. Зеркало для велосипедиста

Специальное приспособление для удобного обзора за рулем.

Цена: 652 руб., купить с кэшбеком

9. Насадка на дрель

Гибкая насадка позволит добраться до самых труднодоступных мест.

Цена: 145 руб., купить с кэшбеком

10. Ножницы для пиццы

Кухонное приспособление пригодится при подаче пиццы или пирога к столу.

Цена: 791 руб., купить с кэшбеком

11. 3D-ручка

Доступная модель ручки для объемного рисования.

Цена: 2 189 руб., купить с кэшбеком

12. Велоспидометр

Небольшой прибор подскажет скорость езды на велосипеде или самокате.

Цена: от 443 руб., купить с кэшбеком

13. Кухонная подставка

Удобная подставка под горячую посуду.

Цена: 209 руб., купить с кэшбеком

14. Пляжное полотенце

Быстросохнущее полотенце сворачивается в компактный чехол.

Цена: 224 руб., купить с кэшбеком

15. Обложка для документов

Яркие обложки для паспортов на любой вкус.

Цена: от 104 руб., купить с кэшбеком

16. Кожаный ремень Xiaomi

Качественный ремень от известного китайского бренда.

Цена: от 1 452 руб., купить с кэшбеком

17. Люминесцентный скотч

Светится в темноте, можно клеить на велосипед, машину или одежду.

Цена: 147 руб., купить с кэшбеком

18. Набор сверел

50 сверел разного диаметра.

Цена: 190 руб., купить с кэшбеком

19. Емкости для соуса

Оригинальная емкость для подачи соусов.

Цена: 67 руб., купить с кэшбеком

20. Электрический паяльник

Пригодится любому домашнему мастеру.

Цена: от 316 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

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