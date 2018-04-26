20 отборных штук с AliExpress, которые пригодятся на отдыхе 

20 отборных штук с AliExpress, которые пригодятся на отдыхеДля тех, кто любит активно отдыхать на праздники или в отпуске, предлагаем очередную подборку годноты. С этими штуками не заскучаешь в заграничной поездке, на даче или на заднем дворе собственного дома.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Ретро консоль
168 легендарных аркадных игр в компактной консоли с возможностью подключения к телевизору.
Цена: от 1 114 руб., купить с кэшбеком
2. Штатив Xiaomi
Удобный штатив-трансформер может превращаться в селфи-палку.
Цена: 1 274 руб., купить с кэшбеком
3. Светящиеся бутылки
Отличный элемент для декора помещений.
Цена: от 1 464 руб., купить с кэшбеком
4. Водонепроницаемая ветровка
Компактная водонепроницаемая ветровка, которая не займет много места.
Цена: от 443 руб., купить с кэшбеком
5. Складной Lightning
Удобный кабель для зарядки смартфонов и передачи данных.
Цена: от 252 руб., купить с кэшбеком
6. Bluetooth повязка
Полезная штука для тренировок позволяет слушать музыку со смартфона.
Цена: от 339 руб., купить с кэшбеком
7. Ультрафиолетовый фонарик
Яркий диодный фонарик с ультрафиолетовым свечением.
Цена: 283 руб., купить с кэшбеком
8. Зеркало для велосипедиста
Специальное приспособление для удобного обзора за рулем.
Цена: 652 руб., купить с кэшбеком
9. Насадка на дрель
Гибкая насадка позволит добраться до самых труднодоступных мест.
Цена: 145 руб., купить с кэшбеком
10. Ножницы для пиццы
Кухонное приспособление пригодится при подаче пиццы или пирога к столу.
Цена: 791 руб., купить с кэшбеком
11. 3D-ручка
Доступная модель ручки для объемного рисования.
Цена: 2 189 руб., купить с кэшбеком
12. Велоспидометр
Небольшой прибор подскажет скорость езды на велосипеде или самокате.
Цена: от 443 руб., купить с кэшбеком
13. Кухонная подставка
Удобная подставка под горячую посуду.
Цена: 209 руб., купить с кэшбеком
14. Пляжное полотенце
Быстросохнущее полотенце сворачивается в компактный чехол.
Цена: 224 руб., купить с кэшбеком
15. Обложка для документов
Яркие обложки для паспортов на любой вкус.
Цена: от 104 руб., купить с кэшбеком
16. Кожаный ремень Xiaomi
Качественный ремень от известного китайского бренда.
Цена: от 1 452 руб., купить с кэшбеком
17. Люминесцентный скотч
Светится в темноте, можно клеить на велосипед, машину или одежду.
Цена: 147 руб., купить с кэшбеком
18. Набор сверел
50 сверел разного диаметра.
Цена: 190 руб., купить с кэшбеком
19. Емкости для соуса
Оригинальная емкость для подачи соусов.
Цена: 67 руб., купить с кэшбеком
20. Электрический паяльник
Пригодится любому домашнему мастеру.
Цена: от 316 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
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