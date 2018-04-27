РВК поможет проектам НТИ получить венчурные инвестиции

В рамках обновления инвестиционной стратегии РВК поможет проектам Национальной технологической инициативы (НТИ) интегрироваться в инвестиционные программы венчурных фондов, в том числе созданных с участием капитала РВК. Первым шагом в этом направлении стала презентация проектов НТИ для венчурных инвесторов, в которой участвовали 15 проектов НТИ, а также управляющие по инвестициям Инфрафонда РВК, Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, RBV Capital, North Energy Ventures, DaVinci Pre-IPO Fund и ряда других частных фондов. Об этом сообщается в поступившем в редакцию пресс-релизе РВК.

Свои проекты инвесторам презентовали команды «Нейрочат», «Нейробарометр», «Семиотик», «Живое дыхание», Геоскан, Антионко, Паркоматика и другие. Если инвесторам эти проекты понравятся, их включат в программы финансирования.

«Мы проводим активную работу по синхронизации наших венчурных и акселерационных инструментов с целями и задачами Национальной технологической инициативы. В результате компании на рынках НТИ получат доступ к полному набору сервисов государственной поддержки, как финансовой, так и нефинансовой. Фонды с участием капитала РВК обладают всей необходимой экспертизой и способны помочь молодым технологическим компаниям в вопросах масштабирования бизнеса и выхода на международные рынки», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко

Формат подобных презентаций удобен для обеих сторон, отмечает инвестиционный директор РВК Алексей Басов . «Это важный шаг в расширении инструментария РВК для проектов НТИ и рыночных игроков», — заключает он. Пользу от подобных мероприятий отмечают и инвесторы. «Проведение таких встреч в первую очередь помогает проектам НТИ получить обратную связь от потенциальных инвесторов и венчурного сообщества и, возможно, определить для себя новый вектор развития», — поделился своим мненмем управляющий партнер Phystech Ventures Петр Лукьянов

Инвесторы уже заинтересовались некоторыми презентациями. «Сегодня мы для себя выделили несколько интересных проектов, с которыми планируем провести дополнительные встречи и рассмотреть возможность инвестирования», — прокомментировал директор инвестиционного направления Инфрафонда РВК, управляющего партнера Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций Алексей Канунников.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа, созданная, чтобы обеспечить лидерство российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года назвал НТИ одним из приоритетов государственной политики.

Акционерное общество «РВК» ( Российская венчурная компания ) — российская компания, основными целями которой являются стимулирование создания в Российской Федерации отрасли венчурного инвестирования и увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов. Объем уставного капитала — 30 млрд рублей. 100% акций РВК принадлежит государству. РВК занимается инвестированием через венчурные фонды, формируемые вместе с частными инвесторами. Сейчас таких фондов насчитывается 12 (доля РВК в них составляет около 60%).

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