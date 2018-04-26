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У россиян нашелся 31 миллиард долларов на заграничный отдых
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У россиян нашелся 31 миллиард долларов на заграничный отдых 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Калькуляция расходов регулярно проводится под эгидой Всемирной туристической организации (UNWTO). Покупательская способность соотечественников начала восстанавливаться еще с конца 2016 года, но тогда общие показатели все равно ушли в минус. Прошлый год стал переломным. Россия поднялась сразу с одиннадцатого на восьмое место среди стран-лидеров по расходам на путешествия за рубеж. Все благодаря тому, что россияне смогли потратить за рубежом 31 миллиард долларов.
Лидерство в суммарных тратах уже не первый год удерживает Китай. Его результаты и правда впечатляют: 258 миллиардов долларов за год. Все объясняется ростом среднего класса в стране.
Рост российских показателей связан с тем, что россияне стали чаще выезжать за рубеж из-за стабилизации рубля, объясняет президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Впрочем, как отмечают опрошенные представители турфирм, туристы не перестали экономить: экскурсии не берут, в ресторанах не шикуют, сувениры покупают по минимуму.
В связи с этим интересны тенденции, которые ожидают рынок после новых валютных скачков. Как рассказал гендиректор Biletix Александр Сизинцев, за последние семь дней уровень продаж авиабилетов по международным направлениям резко снизился — сразу на 30 процентов по сравнению с неделей ранее. Таким образом, начинают сбываться прогнозы Ассоциации туроператоров России о неизбежном росте интереса к российским курортам на волне падения курса рубля. Впрочем, Сизинцев не исключает, что туристы выбрали короткие и доступные поездки по России из-за графика праздничных дней в году, который помешал спланировать длинный отпуск.
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