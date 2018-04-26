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Власти Ставрополья рассмотрят возможность поддержки производителей молока
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Власти Ставрополья рассмотрят возможность поддержки производителей молока 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Производители молока Ставропольского края пожаловались губернатору региона Владимиру Владимирову на снижение закупочных цен, влияющее на рентабельность производства. Глава края во время «прямой линии» с жителями региона сообщил, что после необходимых расчетов власти рассмотрять возможность поддержки производителей.
По словам производителей, сдающих молоко на перерабатывающие предприятия, за несколько месяцев закупочная цена на некоторых территориях снизилась с 20 до 14 рублей за литр, прогнозируется снижение еще на 4 рубля.
"Сейчас начинается сезон «большого молока», и цена, естественно, снижается. Но я рекомендую сделать расчеты по рентабельности, необходимо посмотреть себестоимость и стоимость закупки
Была поддержка, когда мы доплачивали 2 рубля за литр, необходимо посмотреть и при необходимости вернуть аналогичную поддержку", — сказал глава региона.
По данным статистики, в 2017 году в крае произвели 148,8 тыс. т молока, что на 4% меньше показателя 2016 года. Как сообщало ранее министерство сельского хозяйства края, власти региона вводят дополнительные виды поддержки отрасли в виде субсидий и грантов. Так, к 2018 году поголовье молочного скота, приобретенного фермерами-грантополучателями, составило 7,6 тыс. голов или 35% от общей численности.
В этом году общая сумма на гранты для малых форм хозяйствования возросла в полтора раза и составила 817 млн рублей. На поддержку семейных молочных ферм из этой суммы пойдет 571 млн рублей, начинающих фермеров — 122 млн рублей, на кооперацию — 124 млн рублей.
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