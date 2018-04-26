Вьюгин сменил Кудрина в набсовете Московской биржи 

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Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Олег Вьюгин сменил Алексей Кудрина на посту председателя наблюдательного совета Московской биржи после решения годового собрания акционеров биржевого холдинга.
Как отмечается в сообщении Мосбиржи, 26 апреля состоялось первое заседание наблюдательного совета в новом составе. Олег Вьюгин ранее занимал пост независимого директора в набсовете Московской биржи.
Из наблюдательного совета вышли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
Глава совета ЦСР Алексей Кудрин занимал пост председателя наблюдательного совета Московской биржи с 2014 г., в этом году он попросил акционеров не выдвигать его кандидатуру в новый состав набсовета.