Вьюгин сменил Кудрина в набсовете Московской биржи

Как отмечается в сообщении Мосбиржи, 26 апреля состоялось первое заседание наблюдательного совета в новом составе. Олег Вьюгин ранее занимал пост независимого директора в набсовете Московской биржи.

Из наблюдательного совета вышли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев

Глава совета ЦСР Алексей Кудрин занимал пост председателя наблюдательного совета Московской биржи с 2014 г., в этом году он попросил акционеров не выдвигать его кандидатуру в новый состав набсовета.