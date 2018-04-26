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Москвичи оценили экологическую акцию «Разделяй и используй»
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Москвичи оценили экологическую акцию «Разделяй и используй» 

Мои Черемушки 36 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Участники проекта «Активный гражданин» оценили экологическую акцию по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». В голосовании приняли участие более 142 тысяч человек, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Отлично экологической инициативе поставили 82,45 процента участников голосования. Большинство «активных граждан» (89,91 процента) отдали голоса за экологичное будущее и поддержали альтернативную переработку мусора. Напомним, акция в этом году проходила с 9 по 22 апреля в 10 административных округах Москвы. Специально маркированные мобильные пункты за две недели объехали 50 школ, 10 вузов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки. На переработку можно было сдать бумагу, картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику. В итоге участники акции «Разделяй и используй» в этом году собрали 37,6 тонны отходов.
«Главная задача проекта — это популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. И, как показывают результаты акции «Разделяй и используй» в этом году, интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет», — добавляется в материале.
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