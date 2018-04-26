Ввод жилья в Пензенской области планируют сохранить на уровне прошлого года

ПЕНЗА , 26 апреля. / ТАСС /. Прогнозные показатели по вводу жилья в Пензенской области останутся на уровне 2017 года, что позволит не допустить резкого роста цен на квартиры в условиях растущего числа выданных ипотечных кредитов. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Николай Симонов.

"Одна из самых главных задач 2018 года — это безусловное выполнение плана по вводимым квадратным метрам жилья на уровне не менее 2017 года. Тогда мы удержим цену даже при росте ипотеки и росте спроса на жилье", — сказал Симонов на заседании правительства.

В 2017 году в Пензенской области ввели почти 887 тыс. кв. м жилья. Цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 38,3 тыс. рублей, на вторичном — 39,2 тыс. рублей. За первый квартал рост цен составил около 6%, отметил Симонов.

При этом в Пензенской области наблюдается значительный рост числа выданных ипотечных кредитов. Как сообщила первый замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова , за первые два месяца 2018 года выдали более 1,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,2 млрд рублей — это почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляет 9,8%. С марта в области возобновило работу региональное агентство ипотечного кредитования, которое выдает займы под 5,75%-6,5% годовых в зависимости от категории заемщика. По мнению руководства агентства, запуск льготного ипотечного кредитования поможет реализовать до трети непроданных квартир в регионе.