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Ввод жилья в Пензенской области планируют сохранить на уровне прошлого года
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Ввод жилья в Пензенской области планируют сохранить на уровне прошлого года 

ТАСС 45 минут назад
ПЕНЗА, 26 апреля. /ТАСС/. Прогнозные показатели по вводу жилья в Пензенской области останутся на уровне 2017 года, что позволит не допустить резкого роста цен на квартиры в условиях растущего числа выданных ипотечных кредитов. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Николай Симонов.
"Одна из самых главных задач 2018 года — это безусловное выполнение плана по вводимым квадратным метрам жилья на уровне не менее 2017 года. Тогда мы удержим цену даже при росте ипотеки и росте спроса на жилье", — сказал Симонов на заседании правительства.
В 2017 году в Пензенской области ввели почти 887 тыс. кв. м жилья. Цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 38,3 тыс. рублей, на вторичном — 39,2 тыс. рублей. За первый квартал рост цен составил около 6%, отметил Симонов.
При этом в Пензенской области наблюдается значительный рост числа выданных ипотечных кредитов. Как сообщила первый замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова, за первые два месяца 2018 года выдали более 1,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,2 млрд рублей — это почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляет 9,8%. С марта в области возобновило работу региональное агентство ипотечного кредитования, которое выдает займы под 5,75%-6,5% годовых в зависимости от категории заемщика. По мнению руководства агентства, запуск льготного ипотечного кредитования поможет реализовать до трети непроданных квартир в регионе.
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