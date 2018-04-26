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Главу Нигерии призвали к импичменту за самовольную покупку самолетов США
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Главу Нигерии призвали к импичменту за самовольную покупку самолетов США 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ряд сенаторов национальной ассамблеи Нигерии призвали объявить импичмент президенту страны Мухаммаду Бухари за выделение без одобрения законодателей государственных средств в размере 496 миллионов долларов для приобретения у США самолетов, сообщает газета Premium Times.
По данным издания, задействовать статью 143 нигерийской конституции призвал в четверг сенатор от штата Эдо Мэтью Урогиде. Он заявил, что решение президента является нарушением конституции, и поэтому Бухари должен ответить за свои действия.
Сам Бухари, в свою очередь, заявил, что одобрил использование госсредств, поскольку у него не было сомнений в том, что национальная ассамблея эту покупку одобрит.
"Я хочу привлечь внимание сената к исключительным случаям в области безопасности страны. Эти вызовы мы обсуждали с губернаторами штатов, а затем и на заседании национального экономического совета 14 декабря 2017 года, на котором была одобрена резолюция, разрешающая изымать и использовать до одного миллиарда долларов из резервного фонда для решения данных вопросов (безопасности)", — заключил Бухари.
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