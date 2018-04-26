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Доля иностранцев на рынке недвижимости Торонто сократилась почти в три раза
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Доля иностранцев на рынке недвижимости Торонто сократилась почти в три раза 

Prian.ru 37 минут назад
Фото: Prian.ru
Напомним, что в конце апреля 2017 года правительство Онтарио ввело так называемый «налог на спекуляции иностранцами» («non-resident speculation tax»). Другими словами — налог на покупку недвижимости нерезидентами. Эта и ряд других мер — попытка борьбы с ростом цен в условиях увеличивающегося спроса, пишет The Globe and Mail.
В итоге, если в мае 2017 года доля сделок с иностранцами на рынке недвижимости Торонто составляла 7,2%, то к концу февраля 2018 года она упала до 2,5%. А средняя стоимость жилья в регионе Большого Торонто снизилась с $920 000 в апреле 2017 года до $785 000 в марте нынешнего года, то есть более чем на 14%. Власти считают это доказательством эффективности принятых мер.
Интересно, что иностранцы по-прежнему предпочитают частным домам квартиры. Доля сделок с апартаментами в Торонто со стороны зарубежных покупателей достигает 77%.
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