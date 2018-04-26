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«Лукойл» продает две АЗС и нефтебазу в Челябинской области
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«Лукойл» продает две АЗС и нефтебазу в Челябинской области 

Rambler News Service 47 минут назад
Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» (100%-ая дочка «Лукойла»), выставила на аукцион ряд активов в Челябинской области, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на компанию.
На торги выставлена нефтебаза в Златоусте с земельным участком площадью 30,9 тыс. кв. метров, а также две АЗС, расположенные в селе Уйское (Уйский район) и Бакале (Саткинский район). Площадь участков составляет 6,7 и 2 тыс. квадратных метров соответственно. Заявки с ценовым предложением принимаются до 30 апреля.
«Лукойл-Уралнефтепродукт» является одним из крупнейших операторов рынка нефтепродуктов в Башкирии и Татарстане, на территории Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также в ХМАО.
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