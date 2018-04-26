Волонтеры очистят берега рек и озер Ленобласти за 600 тысяч рублей

Акция по уборке берегов водоемов и их акваторий «Вода жизнь» намечена в Ленинградской области на период с 5 мая по 5 сентября. Волонтерам предстоит побороться за призовой фонд в 600 тысяч рублей.

Работа будет оцениваться по 10 критериям, в числе которых — количество и объем убранного мусора, профилактика повторного засорения участка, количество участников и другие. Непременным условием конкурса является предоставление документов, подтверждающих размещение вывезенных отходов на лицензированном мусорном полигоне.