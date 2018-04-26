Юрий Припачкин: в России появятся новые финансовые системы 

Об этом основатель группы компаний «Акадо» и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) рассказал на международной конференции World Blockchain Summit — Moscow, которая проходит сегодня в Москве.
«Поскольку ЕврАзЭС с видимым нежеланием рассматривает внедрение рубля в трансграничную торговлю, выпуск единой децентрализованной валюты в нашем регионе вряд ли оправдан. Никто до конца не знает, как криптовалюта повлияет на банковскую систему. Для России, которая испытывает сильную санкционную политику, важно выстраивать новую финансовую модель, где система децентрализована. Уверен, что в следующем, а может быть и к концу этого года мы увидим прототипы новых финансовых систем». — считает Припачкин.
Государство должно задавать тон в новых тенологиях и показывать хорошие примеры считает Максим Черешнев, международный секретарь Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (IDACB): «Задача нашей организации заключается как раз в создании платформы для обмена бизнес-опытом и обсуждения примеров успешного внедрения инноваций».
World Blockchain Summit — Moscow — проходит в течении двух дней. Это место встречи ведущих мировых экспертов в области блокчейна и криптовалют. В конференции принимают участие представители российских государственных органов, финансовых регуляторов и общественных организаций, работающих в индустрии блокчейна.
текст: Антон Кузнецов, фото: Trescot (на фото Максим Черешнев)