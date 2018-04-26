Юрий Припачкин: в России появятся новые финансовые системы

Об этом основатель группы компаний «Акадо» и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) рассказал на международной конференции World Blockchain Summit — Moscow, которая проходит сегодня в Москве

«Поскольку ЕврАзЭС с видимым нежеланием рассматривает внедрение рубля в трансграничную торговлю, выпуск единой децентрализованной валюты в нашем регионе вряд ли оправдан. Никто до конца не знает, как криптовалюта повлияет на банковскую систему. Для России , которая испытывает сильную санкционную политику, важно выстраивать новую финансовую модель, где система децентрализована. Уверен, что в следующем, а может быть и к концу этого года мы увидим прототипы новых финансовых систем». — считает Припачкин

Государство должно задавать тон в новых тенологиях и показывать хорошие примеры считает Максим Черешнев, международный секретарь Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (IDACB): «Задача нашей организации заключается как раз в создании платформы для обмена бизнес-опытом и обсуждения примеров успешного внедрения инноваций».

World Blockchain Summit — Moscow — проходит в течении двух дней. Это место встречи ведущих мировых экспертов в области блокчейна и криптовалют. В конференции принимают участие представители российских государственных органов, финансовых регуляторов и общественных организаций, работающих в индустрии блокчейна.