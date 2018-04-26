Ярославский ЛВЗ продолжит выпуск знаменитых брендов ликеро-водочной продукции

Госучреждение «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» выиграло торги по приобретению 20 товарных знаков, принадлежавших АО «ЛВЗ „Ярославский“. Это стало возможным после начала процедуры продажи имущественного комплекса предприятия, находящегося в конкурсном производстве. Данную информацию сегодня подтвердила заместитель директора областного департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина.

— С того момента, как на заводе была введена процедура банкротства, процесс взят под контроль Правительством региона, — рассказала Валентина Шишина. — Первые торги были объявлены на товарные знаки. Это бренды, которыми владел ЛВЗ. На сегодня они выкуплены ГБУ ЯО „Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов“. Это значит, что традиционные ярославские бренды смогут выпускаться на предприятии под руководством нового инвестора. У института есть все необходимое для контроля за производством, от качества сырья до готовой продукции.

Для возобновления деятельности АО „ЯЛВЗ“ определены потенциальные инвесторы. Планируется, что после проведения последних торгов в конце июня — июле начнется работа по получению лицензии и дальнейшему запуску производства. Как отметили в областном департаменте АПК и потребительского рынка, сегодня все оборудование завода находится в работоспособном состоянии. Постоянно осуществляется прокачка артезианской скважины. На предприятие будут трудоустроены работники, работавшие здесь ранее.