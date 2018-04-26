Сколько платят студенту? Список и размер стипендий в вузах Башкирии

До начала кампании ЕГЭ остался месяц. Выпускники школ уже определяются со списком вузов, куда будут подавать документы. Кроме предоставления качественного образования, для будущего студента важно, чтобы имелась возможность получать хорошую стипендию. Какие виды стипендий существуют в вузах Уфы , выяснял UFA.AIF.RU.

Башкирский государственный университет

Размер традиционной государственной академической стипендии, для получения которой достаточно учиться без троек, составляет от 1626 до 2439 рублей в зависимости от оценок в зачетной книжке.

Социальная стипендия, положенная сиротам, инвалидам, малоимущим и некоторым другим категориям студентов — 2227 рублей (без учёта уральского коэффициента).

Повышенная социальная стипендия назначается тем же льготным категориям, только еще и успевающим на учебе на «хорошо» и «отлично» — 4376 рублей.

Повышенная академическая стипендия назначается в начале каждого учебного семестра студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности:

1 уровень — 11400 рублей2 уровень — 8550 рублей3 уровень — 6650 рублей4 уровень — 4759 рублей5 уровень — 3800 рублей

Стипендия Президента РФ обучающимся на направлениях «Физика и техника оптической связи» и «Организация и технология защиты информации» — 7 000 рублей. Стипендия Правительства РФ по тем же направлениям — 5 000 рублей. Президента РФ — 2 200 рублей.

Правительства РФ — 1 400 рублей.

Другие стипендии:

Именная стипендия ПАО АНК «Башнефть» 4 000-5 000 рублей. Стипендия имени Д. С. Лихачева — 5 000 рублей. Стипендия имени А. А. Вознесенского 1 500 рублей.

Также в вузе есть свои именные стипендии:

Стипендия имени профессора Чанбарисова. Стипендия имени профессора Гимаева. Стипендия имени МиркинаСтипендия имени СаяховаДля студентов гуманитарного направления предусмотрена стипендия имени профессора Галяутдинова. Для студентов факультета математики и информационных технологий — стипендия имени академика Леонтьева. Также есть три именные стипендии для студентов института права (имени Каневского, Еникеева и Орданского). Для студентов факультета башкирской филологии и журналистики две — имени Киекбаева и Утягулова. Для химфака — имени профессора Минскера. Для филфака — имени профессора Барага. Для геофака — имени Ожиганова. Для истфака — имени профессора Мажитова. Для факультета романо-германской филологии — имени Зайнуллина. Стипендия совета вуза

Размер всех именных вузовских стипендий единый — 1500 рублей.

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Государственная академическая стипендия (по результатам промежуточной аттестации) — 1810 — 4350 рублей.

Повышенные стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности — 5 000 — 10 000 рублей.

Стипендия президента РФ лицам, обучающимся по приоритетным направлениям развития и модернизации российской экономики, — 8 050 рублей.

Стипендия Правительства РФ лицам, обучающимся по приоритетным направлениям развития и модернизации российской экономики, — 5 750 рублей.

Стипендия президента РФ — 2 530 рублей.

Стипендия Правительства РФ — 1 656 рублей.

Грант Президента РФ студентам, являющимся призерами или победителями Всероссийской олимпиады школьников, — 20 тысяч рублей.

Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам — 22 800 рублей.

Стипендия Главы РБ — 1 500 рублей (27 стипендий).

Именная стипендия УГНТУ, положенная студентам 1 курса, победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, поступившим в вуз в 2018 году, — 25 000 рублей в месяц (на один учебный год).

Именная стипендия УГНТУ — студентам 1 курса, победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, — 20 тысяч рублей в месяц (на учебный год).

Стипендия совета вуза— 2 500 рублей (23 стипендии).

Стипендия имени видных ученых — 2 000 рублей (35 видов стипендий).

Стипендии компаний (около 15-20 компаний) — 1 200-25 000 рублей.

Башкирский государственный аграрный университет

Государственная академическая стипендия

все оценки «отлично» — 2 699 рублей.оценки «хорошо» и «отлично» — 1 799 рублей.

Повышенная академическая стипендия

2 курс — 3 162 рублей.3 курс — 4 427 рублей.4 курс — 5 060 рублей.5 курс — 5 692 рублей.

Социальная стипендия (с учётом уральского коэффицента) — 2700 рублей.

Башкирский государственный педагогический университет

Государственная академическая стипендия:

все оценки «хорошо» — 1 808 рублей.оценки «хорошо» и «отлично» — 2 712 рублей.оценки «отлично» — 3 616 рублей.

Социальная стипендия — 2 712 рублей.

Повышенная государственная социальная стипендия (вместе с государственной академической стипендией) — 11 254 рублей.

Повышенная академическая стипендия за достижения в учебной, культурно-творческой, научно-исследовательской, спортивной и общественной деятельности — 5 000 рублей.

Стипендия Президента РФ — 2530 рублей (с уральским коэффициентом)

Стипендия Правительства РФ — 1656 рублей

Стипендия Президента РФ, обучающимся по приоритетным направлениям, — 8050 рублей.

Стипендия Правительства РФ, обучающимся по приоритетным направлениям, — 5750 рублей.

Уфимский государственный авиационный университет

Студенты 1 курса, набравшие по результатам вступительных испытаний:

До 200 баллов и более — 1790 рублейОт 200 до 250 баллов — 2171 рублейОт 250 баллов и выше — 2563 рубля

Такие суммы выплачиваются до первой сессии.

Академические стипендии:

Оценки «Хорошо» — 1790 рублейОценки «Хорошо» и «Отлично» — 2230 рублейОценки «Отлично» — 2685 рублей.

Социальная стипендия — 2685 рублей.

Повышенная социальная стипендия:

Оценки «Хорошо» — 4382 рублейОценки «Хорошо» и «Отлично» — 4812 рублейОценки «Отлично» — 5227 рублей.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, выплачиваемые студентам и аспирантам — 2200 — 4500 рублей.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ, выплачиваемые студентам и аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития, — 5-14 тысяч рублей.

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам — 22800 рублей.