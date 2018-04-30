Ещё
Доход губернатора Ставропольского края увеличился на полмиллиона рублей в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доход губернатора Ставропольского края увеличился на полмиллиона рублей в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал сведения о доходах за 2017 год. Годовой доход главы региона увеличился на полмиллиона рублей по сравнению с 2016 годом и составил 4 млн 88 тыс. рублей.
"Декларированный годовой доход составил 4088561,88 рублей", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы региона.
За 2016 год доход губернатора составлял 3,548 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 760 тыс. рублей. Доходы супруги главы края Натальи Владимировой за 2017 год сократились в 8,5 раз по сравнению с предыдущим годом и составили 40 тыс. рублей.
В собственности у Владимира Владимирова зарегистрированы две квартиры площадью 136,6 и 61,5 кв. м, три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м и легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-21, приобретенный в 2016 году.
У Натальи Владимировой в собственности находятся автомобиль BMW X5, два земельных участка с домами площадью 151,8 и 253,4 кв. м и квартира площадью 35,8 кв. м. В пользовании у супругов и их несовершеннолетних детей также находится квартира площадью 99,9 кв. м. Никаких сделок по покупке имущества в 2017 году ни губернатор, ни его супруга не совершали.
ТАСС: последние новости
Отечественный блокчейн стартап Tkeycoin привлечет иностранные инвестиции в Россию GDR En+ Group растут на Мосбирже после новости о возможном сокращении доли Дерипаски "Ведомости": автомобили Lada с 1 мая подорожают на 1-2%
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России373
Макрон рассказал Путину о поездке в США90
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны11
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге26
Киев идет на войну: АТО подошла к концу82
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение