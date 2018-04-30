Доход губернатора Ставропольского края увеличился на полмиллиона рублей в 2017 году

"Декларированный годовой доход составил 4088561,88 рублей", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы региона.

За 2016 год доход губернатора составлял 3,548 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 760 тыс. рублей. Доходы супруги главы края Натальи Владимировой за 2017 год сократились в 8,5 раз по сравнению с предыдущим годом и составили 40 тыс. рублей.

В собственности у Владимира Владимирова зарегистрированы две квартиры площадью 136,6 и 61,5 кв. м, три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м и легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-21, приобретенный в 2016 году.

У Натальи Владимировой в собственности находятся автомобиль BMW X5, два земельных участка с домами площадью 151,8 и 253,4 кв. м и квартира площадью 35,8 кв. м. В пользовании у супругов и их несовершеннолетних детей также находится квартира площадью 99,9 кв. м. Никаких сделок по покупке имущества в 2017 году ни губернатор, ни его супруга не совершали.