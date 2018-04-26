На Ставрополье стартовала патриотическая акция «Георгиевская лента»

На Ставрополье стартовала патриотическая акция «Георгиевская лента», приуроченная к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

В Изобильненском городском округе в мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции , представители Общественного совета и «Союза молодежи Ставрополья».

Участники акции вышли на самую оживленную улицу города Изобильного. Полицейские и общественники поздравили жителей с наступающим праздником Великой Победы и раздали всем желающим георгиевские ленточки.

«Такая акция является составной частью целого комплекса мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия, несомненно, укрепляют связь поколений, и еще раз напоминают нынешнему поколению о героизме и самоотверженности ветеранов, защищавших нашу Родину», — отметили организаторы мероприятия.

Аналогичные мероприятия проходят во всех городах и районах Ставропольского края.