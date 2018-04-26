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Кто из чиновников самый богатый в СКФО
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Кто из чиновников самый богатый в СКФО 

АиФ Ставрополье 56 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В апреле чиновники подали декларации о доходах. Эти сведения опубликовали.
Пока отчитались только четверо из глав. Самым богатым выглядит новый руководитель Дагестана Владимир Васильев с пяти млн рублей дохода. Из тех же, кто давно работает в СКФО, лидирует глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В прошлом году он заработал 2,4 млн руб, что на 81,6 тыс. руб. больше, чем в 2016 году. Доход его супруги — 242 тысячи рублей. У Евкуровых имеется собственная квартира площадью 247,2 кв. м, в которой есть также доли троих несовершеннолетних детей, и коттедж площадью 420 кв. м. Машин у семьи нет.
Глава КБР Юрий Коков за 2017 год заработал более 2 млн руб. Это на 37,5 тысяч рублей больше, чем в предыдущем году. Выросли доходы и у его жены, до 365,5 тысяч рублей. При этом в собственности у Юрия Александровича квартира площадью 146,6 кв. м, а у супруги — дом площадью 238 кв.м. и земельный участок. Автомобилей у супругов нет.
Беднее всех на этом фоне выглядит глава КЧР Рашид Темрезов. Он заработал лишь 887 тысяч рублей, то есть на 444 тысячи рублей меньше, чем в 2016 году. Его жена и вовсе получает «копейки» — 92 тысячи рублей за год. Недвижимости в собственности у Темрезова нет. Он лишь бесплатно пользуется домом площадью 523 кв.м и земельным участком. А вот у его супруги целых три квартиры общей площадью 228,4 кв. м, гараж, два склада, два земельных участка и три российских автомобиля.
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