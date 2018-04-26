ЕЦБ сообщил о своих дальнейших планах

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Европейский центральный банк продолжит мониторить динамику обменного курса евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Совет управляющих продолжит следить за развитием обменного курса и других финансовых условий на предмет их возможного влияния на прогноз по инфляции", — сказал Драги.

Он также добавил, что программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года.

Глава ЕЦБ подчеркнул, что программа будет пролонгироваться, пока Совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора — чуть ниже 2%.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне.