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Американским учителям перестали платить
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Американским учителям перестали платить 

News.ru 1 час назад
Около 30-50 тыс. учителей штата Аризона вышли на митинг с требованием поднять им заработную плату на 20% и вернуть фонду школ около 1 млрд долларов. Из-за акции протеста в штате закрылось большинство школ. Такого крупного протеста в Аризоне не было за всю её историю, передаёт Associated Press.
В протесте также примут участие около 10 тыс. учителей из штата Колорадо.
Масштабные митинги стали кульминацией движения #RedforEd, которое началось несколько недель назад, распространившись с западной части страны — штатов Западная Вирджиния, Оклахома и Кентуки.
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