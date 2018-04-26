Американским учителям перестали платить

Около 30-50 тыс. учителей штата Аризона вышли на митинг с требованием поднять им заработную плату на 20% и вернуть фонду школ около 1 млрд долларов. Из-за акции протеста в штате закрылось большинство школ. Такого крупного протеста в Аризоне не было за всю её историю, передаёт Associated Press

В протесте также примут участие около 10 тыс. учителей из штата Колорадо.

Масштабные митинги стали кульминацией движения #RedforEd, которое началось несколько недель назад, распространившись с западной части страны — штатов Западная Вирджиния, Оклахома и Кентуки.