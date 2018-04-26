Сыну Чайки доверили убрать мусор 

Компания ООО «Хартия», принадлежащая сыну генпрокурора России Игорю Чайке, стала оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Туле и двух районах Тульской области, сообщается в протоколе торгов.
Причем «Хартия» — единственная компания, подавшая заявку на участие в торгах. Конкурсная комиссия признала заявку отвечающей требованиям, теперь областное министерство природы и экологии заключит с сыном генпрокурора РФ соглашение по вывозу отходов.
«Хартия» уже вывозит мусор из Ярославской области. А до этого компания была оператором по вывозу мусора в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области, а также в Дзержинском районе Ярославля.