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Предпринимателям Нижнего расскажут, как вести бизнес во время ЧМ
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Предпринимателям Нижнего расскажут, как вести бизнес во время ЧМ 

АиФ Нижний Новгород 42 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Администрация Нижнего Новгорода проведет встречу с предпринимателями и расскажет им о том, как организовать бизнес во время игр Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники профильных ведомств, в частности, расскажут об особенностях торговли алкоголем, о порядке согласования осуществления коммерческой деятельности на территории «последней мили» (в радиусе двух километров вокруг стадиона), об ограничениях в движении транспорта в дни проведения игр и о том, как получить аккредитации на транспорт. Также речь зайдет о порядке передвижения туристических автобусов во время проведения мундиаля.
Встреча пройдет 27 апреля в 16.00 в зале заседаний городской Думы (Кремль, корпус 5, этаж 2).
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