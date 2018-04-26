Предпринимателям Нижнего расскажут, как вести бизнес во время ЧМ

Администрация Нижнего Новгорода проведет встречу с предпринимателями и расскажет им о том, как организовать бизнес во время игр Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники профильных ведомств, в частности, расскажут об особенностях торговли алкоголем, о порядке согласования осуществления коммерческой деятельности на территории «последней мили» (в радиусе двух километров вокруг стадиона), об ограничениях в движении транспорта в дни проведения игр и о том, как получить аккредитации на транспорт. Также речь зайдет о порядке передвижения туристических автобусов во время проведения мундиаля.