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Школьники из Печатников собрали более двух тонн макулатуры
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Школьники из Печатников собрали более двух тонн макулатуры 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Учащиеся школы №1256, расположенной на территории района Печатники, собрали более двух тонн макулатуры. Здесь завершилась акция по сбору бумажных отходов под лозунгом «Сдай макулатуру — сохрани дерево!». Информация об этом появилась на официальном портале учебного учреждения.
«Вся собранная бумага была сдана в пункт приема макулатуры», — говорится в сообщении.
Лидерами по сбору стали ученики 1 «А» класса, они принесли на переработку 563 килограмма бумаги. Серебро досталось 2 «А» — у них 510 килограммов. (то)
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