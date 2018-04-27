Школьники из Печатников собрали более двух тонн макулатуры

Учащиеся школы №1256, расположенной на территории района Печатники, собрали более двух тонн макулатуры. Здесь завершилась акция по сбору бумажных отходов под лозунгом «Сдай макулатуру — сохрани дерево!». Информация об этом появилась на официальном портале учебного учреждения.

«Вся собранная бумага была сдана в пункт приема макулатуры», — говорится в сообщении.

Лидерами по сбору стали ученики 1 «А» класса, они принесли на переработку 563 килограмма бумаги. Серебро досталось 2 «А» — у них 510 килограммов. (то)