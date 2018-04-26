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В «Сокольниках» высадили 260 кустов спиреи в живую изгородь парка
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В «Сокольниках» высадили 260 кустов спиреи в живую изгородь парка 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Акция «Укоренись в парке», ставшая уже традиционной, прошла в минувшее воскресенье в парке «Сокольники».
Как было отмечено представителями парка, участие в весеннем экомарафоне приняли жители, сотрудники организаций, а также благотворительный фонд. Всего в рамках реализации проекта по восстановлению живой изгороди вокруг парка было высажено свыше двухсот шестидесяти кустов спиреи «Дуглас». Роботы длились около двух часов.
Акция прошла под эгидой агентства Funday при поддержке администрации парка.
Благодарность организаторы акции выражают также персоналу парка «Сокольники» за помощь в координации зеленых посадок, а также артистам, которым пришлось выступать в достаточно сложных погодных условиях
Безусловно, особую благодарность заслужили участники акции «Укоренись в парке», которые не поленились и вышли на озеленение любимого места отдыха. После посадки состоялся концерт с участием музыкальных групп различных жанров, а также мастер-классы по росписи тканевых птиц и изготовлению птиц из лыка.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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