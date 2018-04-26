Ещё
Студенты из Сокола провели благотворительную донорскую акцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты из Сокола провели благотворительную донорскую акцию 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Расположенный на Соколе Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) провел благотворительную акцию «Донорский марафон МГУПП». Инициативу посвятили Национальному дню донора.
«В проведении благотворительной акции приняли участие свыше 200 человек. Донорами университета в ходе акции «Донорский марафон МГУПП» собрано свыше 42 литров крови», — сообщается на официальном сайте вуза.
Как отметили представители университета, в России ежегодно более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
В храме на Соколе прошла акция «Пасхальная весть» В Москве идет процесс интеграции школьного и профессионального образования О застройке Песчаных улиц расскажут на исторической экскурсии 13 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом171
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…386
Умерла звезда сериала «Сваты»59
Макаревич снова оскорбил россиян891
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море295
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение