Студенты из Сокола провели благотворительную донорскую акцию

Расположенный на Соколе Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) провел благотворительную акцию «Донорский марафон МГУПП». Инициативу посвятили Национальному дню донора.

«В проведении благотворительной акции приняли участие свыше 200 человек. Донорами университета в ходе акции «Донорский марафон МГУПП» собрано свыше 42 литров крови», — сообщается на официальном сайте вуза.