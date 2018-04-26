Монголия и Индия договорились расширять сотрудничество во многих сферах 

Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Монголии.
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж была сопредседателем 6-го совещания совместного Комитета по сотрудничеству между Монголией и Индией со своим монгольским коллегой Дамдины Цогтбаатаром, в ходе которого стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области политики, обороны, торговли, инвестиций, информационных технологий, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, отмечается в сообщении МИД Монголии.
Индийская сторона решила предоставить кредитную линию в размере 1 млрд долларов США в целях строительства нефтеперерабатывающего завода в богатой запасами полезных ископаемых Монголии.
Стороны также обменялись мнениями об открытии прямого рейса по маршруту "Улан-Батор—Нью-Дели".
Напомним, что Сушма Сварадж побывала в столице Монголии с двухдневным визитом, став первым министром иностранных дел Индии, посетившим Монголию спустя 42 года.
Монголия и Индия установили дипломатические отношения в декабре 1955 года. Объем торговли между двумя странами в 2016 году составлял 25,6 млн долларов США. —0—