Монголия и Индия договорились расширять сотрудничество во многих сферах

Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Монголии

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж была сопредседателем 6-го совещания совместного Комитета по сотрудничеству между Монголией и Индией со своим монгольским коллегой Дамдины Цогтбаатаром, в ходе которого стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области политики, обороны, торговли, инвестиций, информационных технологий, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, отмечается в сообщении МИД Монголии.

Индийская сторона решила предоставить кредитную линию в размере 1 млрд долларов США в целях строительства нефтеперерабатывающего завода в богатой запасами полезных ископаемых Монголии.

Стороны также обменялись мнениями об открытии прямого рейса по маршруту " Улан-Батор Нью-Дели ".

Напомним, что Сушма Сварадж побывала в столице Монголии с двухдневным визитом, став первым министром иностранных дел Индии, посетившим Монголию спустя 42 года.

Монголия и Индия установили дипломатические отношения в декабре 1955 года. Объем торговли между двумя странами в 2016 году составлял 25,6 млн долларов США. —0—