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Кабмин РФ одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Монголией в электроэнергетике
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Кабмин РФ одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Монголией в электроэнергетике 

ТАСС 27 апреля 2018
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между правительствами России и Монголии о сотрудничестве в области электроэнергии. Соответствующее распоряжение размещен в пятницу на сайте кабмина.
"Поручить Минэнерго России провести с участием МИД России переговоры с монгольской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что целью соглашения, разработанного Минэнерго, являются обеспечение параллельной работы Единой энергетической системы России и энергосистемы Монголии, оказание содействия хозяйствующим субъектам двух стран в заключении, изменении и продлении документов, необходимых для обеспечения спроса на электроэнергию в Монголии.
В реализации соглашения будут участвовать российские ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Восточная энергетическая компания».
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