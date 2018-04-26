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Глеб Никитин и премьер-министр Беларуси Владимир Семашко обсудят итоги и перспективы сотрудничества региона с Республикой Беларусь
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Глеб Никитин и премьер-министр Беларуси Владимир Семашко обсудят итоги и перспективы сотрудничества региона с Республикой Беларусь 

Нижегородская правда 37 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото Евгении ГерманГлеб Никитин и премьер-министр Беларуси Владимир Семашко обсудят итоги и перспективы сотрудничества региона с Республикой Беларусь27 апреля в Нижнем Новгороде глава региона Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Владимир Семашко примут участие в заседании Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.
Стороны обсудят итоги сотрудничества Нижегородской области и Беларуси в 2017 год и планы совместной работы на 2018 — 2020 годы.
Кроме того, в программе заседания Совета — подписание соглашений о сотрудничестве между Воротынским муниципальным районом и Бобруйским районом (Могилевская область, Республика Беларусь), между Ветлужским муниципальным районом и Бобруйским районом, об установлении побратимских связей между городским округом город Первомайск и городом Барань (Витебская область, Республика Беларусь).
Также делегация Республики Беларусь посетит ННГУ имени Н. И. Лобачевского и ряд предприятий Нижегородской области.
Напомним, товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь достиг 1 032,8 млн долларов по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Приволжского таможенного управления (ПТУ). Прирост товарооборота составил 36,5% по сравнению с 2016 годом.
По данным ПТУ, по итогам 2017 года экспорт из Нижегородской области вырос на 48,2% и составил 860,1 млн долларов, импорт снизился на 2,2% и достиг 172,7 млн долларов.
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