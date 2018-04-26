Вывоз лесоматериалов через Дальневосточную таможню увеличился на 8%

В I квартале 2018 года находкинские таможенники оформили на экспорт древесины и изделий из неё на сумму 59 млн долларов США, что на 8% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.

На экспорт оформлено 396,8 тысячи кубометров необработанных лесоматериалов (в I квартале 2017 года — 352,9 тысячи кубометров). Наиболее востребованными на внешнем рынке остаются круглые лесоматериалы хвойных пород из лиственницы даурской (вывезено 95,3 тысячи кубометров) и ели аянской (74 тысячи кубометров), а также березы (44,5 тысячи кубометров). В меньшем объёме вывозят пихту, осину, тополь.

В I квартале 2018 года экспорт обработанных лесоматериалов вырос на 6% (67 тысяч кубометров), из которых 85% приходится на ель. Также экспортируются полуфабрикаты из дуба, пихты, липы.

Увеличился и экспорт готовых изделий из древесины: шпон — на 37%, клееный щит — на 134%, брус — на 11%. За три месяца 2018 года оформлено 53 тысячи тонн изделий из древесины.

Справка. В I квартале 2018 года доля лесоматериалов в общем объёме товаров, экспортируемых через Находкинскую таможню, составила в стоимостном выражении 58,8%.