Ещё
Вывоз лесоматериалов через Дальневосточную таможню увеличился на 8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вывоз лесоматериалов через Дальневосточную таможню увеличился на 8% 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
В I квартале 2018 года находкинские таможенники оформили на экспорт древесины и изделий из неё на сумму 59 млн долларов США, что на 8% больше аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.
На экспорт оформлено 396,8 тысячи кубометров необработанных лесоматериалов (в I квартале 2017 года — 352,9 тысячи кубометров). Наиболее востребованными на внешнем рынке остаются круглые лесоматериалы хвойных пород из лиственницы даурской (вывезено 95,3 тысячи кубометров) и ели аянской (74 тысячи кубометров), а также березы (44,5 тысячи кубометров). В меньшем объёме вывозят пихту, осину, тополь.
В I квартале 2018 года экспорт обработанных лесоматериалов вырос на 6% (67 тысяч кубометров), из которых 85% приходится на ель. Также экспортируются полуфабрикаты из дуба, пихты, липы.
Увеличился и экспорт готовых изделий из древесины: шпон — на 37%, клееный щит — на 134%, брус — на 11%. За три месяца 2018 года оформлено 53 тысячи тонн изделий из древесины.
Справка. В I квартале 2018 года доля лесоматериалов в общем объёме товаров, экспортируемых через Находкинскую таможню, составила в стоимостном выражении 58,8%.
Парламентская газета: последние новости
СМИ: в России появится стандарт для ICO-проектов В Курганской области закончились деньги на акцию «Бессмертный полк» В Крыму могут снизить тарифы на воду, заявил Аксёнов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…166
Макаревич снова оскорбил россиян355
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»50
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
03:22
Кончита Вурст перестала быть женщиной
Шоу-бизнес
00:22
«Врачи сделали все»: больного Преснякова насильно увезли
Шоу-бизнес
01:00
Сын Полищук испугал поклонников
Шоу-бизнес
02:13
Карьере Дудя предрекли конец
Шоу-бизнес Наука и техника
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Армия
00:54
Бородина подсидела Бузову
Шоу-бизнес
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение