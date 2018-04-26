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Технологии блокчейн позволяют защитить бизнес
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Технологии блокчейн позволяют защитить бизнес 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Рубли можно „окрашивать“, присваивая им определенный индекс, — пояснил он, — а после этого следить за их оборотом в единой информационной системе, блокируя несанкционированное использование и вывод в офшоры».
Цифровизация процессов и технология блокчейн, по словам С. Глазьева, позволят не только обеспечить прозрачность и эффективность госзакупок, но и защитить бизнес и государственные ведомства от мошенничества в этой сфере.
По экспертным данным, сегодня потери государства из-за непрозрачности сферы госзакупок достигают 2 трн руб. в год.
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