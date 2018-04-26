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«Реал» претендует на четырех игроков «Манчестер Сити»
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«Реал» претендует на четырех игроков «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" всерьез заинтересован в двух футболистах «Манчестер Сити». По информации «Советского спорта», речь идет о полузащитнике Кевине Де Брюйне и нападающем Лерое Сане.
Руководство «сливочных» готово предложить за Де Брюйне порядка 200 миллионов евро, а за Сане — 80 миллионов. Английское издание Manchester Evening News отмечает, что «горожане» точно не будут рассматривать варианты возможной продажи как минимум бельгийца.
Также сообщается, что в шорт-листе «Реала» находятся и два других футболиста «Сити» — Джон Стоунс и Рахим Стерлинг.
В текущем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и выбыл из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Лерой Сане был назван лучшим молодым игроком Премьер-лиги, а Де Брюйне уступил титул игрока года Мохаммеду Салаху.
Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» отклонил предложение «Реала» о трансфере Салаха за 228 миллионов евро.
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