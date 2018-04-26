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Nasdaq рассматривает возможность открытия собственной криптобиржи
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Nasdaq рассматривает возможность открытия собственной криптобиржи 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Руководитель биржи Nasdaq заявила, что ее компания может открыть криптовалютную биржу в будущем. Об этом топ-менеджер сообщила в ходе своего интервью для телеканала CNBC.
Адена Фридман, глава американской биржи Nasdaq, сказала, что ее компания рассматривает возможность запуска собственной криптовалютной площадки уже в течение долгого времени. «Если мы поймем, что пришло время и наши клиенты готовы работать на хорошо регулируемом рынке, привлекающем крупных инвесторов… Я верю, что цифровые валюты будут продолжать оставаться одной из главных тем в финансовом сообществе, но для этого инструмента должен пройти период созревания. И когда мы убедимся, что рынок начинает регулироваться, тогда Nasdaq всерьез задумается о создании собственной криптовалютной биржи», — сказала Адена Фридман.
Ранее мы писали о том, что на Московской бирже начались торги ETF.
текст: Антон Кузнецов, фото: Unsplash
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