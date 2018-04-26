Русская бабушка работает как дневной трейдер

Когда Наталья Орлова не находится на своей работе (речь идет о московском заводе периода холодной войны, производящем ракеты для космоса), где она получает 400 долларов в месяц, она садится за компьютер и включает программу, которую она использует для спекулятивных сделок с нефтью.

В последнее время эта 54-летняя женщина смогла сделать небольшое состояние, и произошло это в тот момент, когда цены на нефть подскочили до самого высокого уровня за последние три с половиной года, а некоторые ее удачные сделки были связаны с последними американскими санкциями, введенными в отношении России . Как и десятки тысяч других россиян, Орлова считает, что дневная торговля является ключевым элементом выживания в тяжелый экономический период — она недавно приобрела новый автомобиль «Инфинити», а теперь копит деньги на квартиру для двух своих внуков.

«Финансовые рынки — это одно из тех мест, которое на самом дел способно изменить жизнь человека и вывести его из бедности, — сказала Орлова, сидя в кафе рядом со своим домом 1950-х годов на западе Москвы , где находится ее трехкомнатная квартира. Она улыбнулась, показывая на планшет, который она только что достала из своей украшенной цветочным орнаментом сумки. — С вечера вчерашнего дня я заработала 1,5 миллиона рублей (24 тысячи долларов).

Дела у нее идут прекрасно — большинство россиян, заработная плата которых не позволяет оплатить все счета, должны проработать многие годы, чтобы добиться такого же результата. Они могут попытать свое счастье на рынках, поработать таксистами к компании «Убер» , заняться майнингом биткоинов в Сибири или стать звездой Ютуба. Все больше и больше россиян берут вторую работу для того, чтобы оставаться на плаву.

Россия в действительности с трудом выходит из самой продолжительной рецессии за все 18 лет правления Владимира Путина , и почти каждая четвертая семья из десяти с трудом может позволить себе покупку продуктов питания и одежду — такие данные содержатся в исследовании, проведенном Высшей школой экономики , одним из ведущих российских исследовательских университетов. Ситуацию усугубляет то, что Соединенные Штаты ввели санкции против «Русала» (United Rusal Co.), крупнейшей компании, занимающейся производством алюминия. В результате рубль в апреле потерял 8% своей стоимости, что является самым большим месячным снижением с 2015 года. Обрушение рубля может разогреть инфляцию, которая лишь недавно опустилась ниже 4%, тогда как в предыдущие году она значительно увеличивалась.

«Люди все еще с трудом сводят концы с концами. В действительности, размер заработной платы еще не достиг того уровня, который существовал до кризиса, — отметила Лилит Геворгян (Lilit Gevorgyan), главный экономист по России и СНГ расположенной в Лондоне компании IHS Markit. — Многие имеют официальную работу на полный рабочий день, а после нее занимаются какой-нибудь предпринимательской деятельностью, о которой они не обязательно сообщают и которая не обязательно регулируется».

Дневные трейдеры

Несмотря на все взлеты и падения, дневное трейдерство стало более популярным среди россиян, многим из которых надоело жить на официальную заработную плату и видеть, как их банковские сбережения сокращаются в реальном выражении. Московская биржа открыла 250 тысяч новых дневных счетов для граждан в прошлом году, и теперь общее их количество составляет почти 1,4 миллиона. А индивидуальным трейдерам принадлежит около 37% от общего объема акций и 7% валюты.

Во многом для них сегодня наступили отличные времени, с учетом волатильности, причиной которой является непостоянная внешняя политика Путина, а также углубляющийся разрыв с его американским коллегой Дональдом Трампом по поводу войны в Сирии и обвинений во вмешательстве России в выборы в других странах. 9 апреля, в первый торговый день после обновления Соединенными Штатами черного списка российских олигархов и компаний, Московская биржа зарегистрировала 4 тысячи новых клиентов — в четыре раза больше, чем в обычный день.

Эта биржа даже предлагает проведение обучения, а также организацию соревнований для дневных трейдеров для того, чтобы вести учет их деятельности и предотвращать большие потери у любителей, однако ее представители говорят, что их присутствие еще недостаточно велико для того, чтобы реально влиять на колебание цен. Тем не менее, с учетом полной непредсказуемости геополитики, шансы прогореть весьма высоки. Как и большинство инвесторов, Александр Семеняков (Alexander Semenyakov), живущий в Москве и занимающийся в свободное время торговлей компьютерный программист, был застигнут врасплох недавними санкциями. Он потерял половину заработанных в прошлом году денег, когда основной биржевой индекс понизился в результате введенных санкций на 8,3%.

«К счастью, я вложил не все свои сбережения, — сказал Семеняков. — Рынок сегодня очень сложный. Многие люди потеряли деньги».

Однако он считает, что его материальное положение лучше из-за того, что он занимается инвестированием. Основные доходы россиян только недавно начали восстанавливаться после двух лет падения, вызванного обрушением цен на нефть в 2015 году.

Рискнуть всем

По оценке экспертов Высшей школы экономики, многие люди из 144 миллионов населения этой страны полагаются на так называемую серую экономику, и около трети получаемых доходов приходится на нерегулируемую активность. Каждый пятый житель страны пытался получить дополнительный доход в 2017 году, что на 17% больше показателей предыдущего года, отмечается в этом исследовании.

Орлова привыкла рисковать всем. Первые свои доходы она получила в результате спекуляций с акциями нефтяной компании ЮКОС , когда в 2003 году один из самых крупных ее акционеров был арестован, а затем она продала небольшую палатку рядом со станцией московского метро (там она торговала кухонной посудой) и все деньги вложила в акции. В течение некоторого времени это позволяло ей получать неплохой доход, и так продолжалось до того момента, пока она не потеряла все свои сбережения во время глобального финансового кризиса 2008 года.

То же самое произошло во время обрушения российского рынка в 2014 году. В обоих случаях она вынуждена была какое-то время довольствоваться официальной заработной платой за ее почасовую работу в качестве администратора в Космическом научно-производственном центре имени Хруничева , где производятся ракеты «Протон», но затем ей удалось вновь подняться на ноги, и все началось сначала.

Поскольку Орлова приближается к пенсионному возрасту, который в России для женщин составляет 55 лет, инвестирование, по ее словам, является для нее единственным способом поддержать дочь, поэта по профессии, а также внуков — одному из них три года, а другому восемь лет. В последнем квартале 2017 года, по данным Московской биржи, эта бабушка заработала 4,5 миллиона рублей.

«Я должна им что-то оставить, потому что я не знаю, как они смогут выжить без меня», — сказала Орлова.

В подготовке этой статьи приняла участие Анна Андрианова (Anna Andrianova).