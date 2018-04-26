Героическая оборона «быков», — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Героическая оборона быков вчера увенчалась успехом. Нельзя сказать, что безоговорочным, но все же все попытки продавцов продавить рынок вниз на протяжении всей вчерашней торговой сессии встречали ожесточенное сопротивление и путем героических усилий быкам все же удалось отстоять текущие уровни. Только NASDAQ закрылся в небольшом минусе и то, в основном, за счет отдельных точечных просадок в отдельно взятых акциях, таких например как NVidia (NVDA, -2,05%) или TE Connectivity (TEL, -3,44%).

На отраслевом уровне вместе с акциями технологического сектора подверглись атаке медведей акции финансового сектора. И те, и другие потеряли в среднем 0,3%. Основное различие между этими секторами было в том, что если в технологическом секторе снижение было вызвано прежде всего падением акций отдельных компаний, то в финансовом секторе в принципе все чувствовали себя не очень хорошо и продажи наблюдались по всему сектору.

Ну, а в целом, на рынок по-прежнему оказывают влияние 2 основные идеи, связанные с повышением доходности по казначейским облигациями выше отметки в 3% годовых, а также выходящая отчетность в отдельных компаниях. Так, хорошая отчетность весьма позитивно сказалась на настроениях инвесторов, работающих с акциями Boeing (BA, +4,19%) и Comcast (CMCSA, +2,73%). Но, с другой стороны, невнятная отчетность вызывала у участников рынка вполне естественную обратную реакцию. Особенно несладко пришлось акциям компаний, входящих в сегмент ВПК, где кроме уже упомянутых акций Boeing выросли только акции Rockwell Automation (ROK, +3,27%), а вот все остальные — в том числе безусловные лидеры этого сегмента — компании Northrop-Grumman (NOC, -2,61%), Lockheed Martin (LMT, -2,08%) и особенно General Dynamics (GD, -3,37%) подверглись массированной атаке продавцов.

Короче, если подводить итоги вчерашнего дня, то на рынке шли позиционные бои местного значения, которые по большому счету пока не сильно отразились на общей диспозиции. Рынок по-прежнему находится в явно неравновесном состоянии, но при этом совершенно не знает куда же все-таки двинуться — вверх или вниз?

Ожидания рынка 26 апреля

Сегодня нас ждет весьма напряженный день. Однако несмотря на это, пока в первой половине дня есть определенные поводы для оптимизма и некоторой уверенности, что сегодня мы увидим может быть не столь сильный как хотелось бы, но все же достаточно уверенный рост рынка. И главная причина этому вышедшая вчера вечером после завершения торгового дня отчетности от достаточно большого ряда весьма значимых компаний. И все они в большинстве отчитались очень и очень здорово.

Единственная компания, которая вчера огорчила и при этом надо отметить прогнозируемо огорчила — это AT&T (T). После выхода отчетности ее котировки на пост-маркете ушли в минус, и падение к утру составляет 4%. Но это, повторюсь, скорее исключение.

А вот кто действительно порадовал и чей локальный успех точно не будет обойден вниманием инвесторов, это конечно же Facebook (FB). В том, что Facebook отчитался блестяще нет ничего удивительного, но все же после скандала с утечкой данных 87 млн пользователей многие инвесторы, да и не только инвесторы, но и аналитики, как-то немного скептически стали смотреть на эту компанию. А Марк Цукерберг взял и в очередной раз посрамил всех неверующих! И в итоге акции Facebook прибавляют с утра более 6% к вчерашнему закрытию.