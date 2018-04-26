Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Магадане

Георгиевские ленточки ко Дню Победы с четверга начали раздавать в Магадане , сообщает РИА «Новости»

со ссылкой на правительство региона.

«С сегодняшнего дня и вплоть до празднования Дня Победы волонтёры раздадут жителям Магаданской области 6,5 тысячи георгиевских лент. Акция охватит все городские округа Магаданской области», — отмечается в сообщении.

Ленточки будут раздавать волонтёры на местном автовокзале, у торгового центра «Восход», магазинов «Северное сияние», «XXI Век» и «Мегамаг» на втором километре основной трассы.

Идея проводить акцию «Георгиевская лента» появилась в 2005 году и за прошедшее время стала не только всероссийской, но и международной.