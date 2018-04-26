Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Магадане 

Георгиевские ленточки ко Дню Победы с четверга начали раздавать в Магадане, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на правительство региона.
«С сегодняшнего дня и вплоть до празднования Дня Победы волонтёры раздадут жителям Магаданской области 6,5 тысячи георгиевских лент. Акция охватит все городские округа Магаданской области», — отмечается в сообщении.
Ленточки будут раздавать волонтёры на местном автовокзале, у торгового центра «Восход», магазинов «Северное сияние», «XXI Век» и «Мегамаг» на втором километре основной трассы.
Идея проводить акцию «Георгиевская лента» появилась в 2005 году и за прошедшее время стала не только всероссийской, но и международной.
С 2016 года мероприятие осуществляется с помощью тысяч «Волонтёров Победы» по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества.