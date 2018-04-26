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Вьюгин сменил Кудрина на посту главы наблюдательного совета Московской биржи
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Вьюгин сменил Кудрина на посту главы наблюдательного совета Московской биржи 

Rambler News Service 29 минут назад
Председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин избран председателем наблюдательного совета Московской биржи, следует из материалов биржи.
«Избрать председателем наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина Олега Вячеславовича», — говорится в сообщении биржи.
Ранее этот пост занимал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин (с 2014 года).
21 февраля Кудрин [попросил] (https://rns.online/finance/Kudrin-poprosil-ne-vidvigat-ego-v-nablyudatelnii-sovet-Moskovskoi-birzhi-2018-02-21/) акционеров Московской биржи не номинировать его в новый состав наблюдательного совета. Кудрин добавил, что считает целесообразным смену главы набсовета на новом этапе развития биржи.
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