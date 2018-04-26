Вьюгин сменил Кудрина на посту главы наблюдательного совета Московской биржи

«Избрать председателем наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина Олега Вячеславовича», — говорится в сообщении биржи.

Ранее этот пост занимал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин (с 2014 года).

21 февраля Кудрин [попросил] (https://rns.online/finance/Kudrin-poprosil-ne-vidvigat-ego-v-nablyudatelnii-sovet-Moskovskoi-birzhi-2018-02-21/) акционеров Московской биржи не номинировать его в новый состав наблюдательного совета. Кудрин добавил, что считает целесообразным смену главы набсовета на новом этапе развития биржи.