Акционеры Московской биржи утвердили новый состав наблюдательного совета

Александр Изосимов. Акционеры Московской биржи на общем годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли 12 человек. Новыми членами совета стали директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанк , глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов и независимый член совета директоров Evraz

Председатель наблюдательного совета будет избран сегодня на первом собрании совета.

Из наблюдательного совета выбыли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предправления Московской биржи Александр Афанасьев . В конце февраля Алексей Кудрин попросил не номинировать его в наблюдательный совет. Московская биржа начинает новый период развития, когда будет сделана ставка на маркетинг и инновационное развитие, заявил Кудрин: «Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет — это очень хорошая практика». Также отказался от выдвижения и Александр Афанасьев. Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров — важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», — объясняла это решение Московская биржа.

Также акционеры утвердили выплату дивидендов за 2017 г. Так, биржа направит на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаченных ранее 5,67 млрд руб. промежуточных дивидендов биржа потратит на дивидендные выплаты 18,12 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 15 мая 2018 г.