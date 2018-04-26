Бабушка-нефтетрейдер. Чем занимаются россияне, чтобы выжить при нерастущих доходах

«У многих людей есть работа, но в то же время они занимаются предпринимательством, которое необязательно регистрируется или регулируется». Как россияне зарабатывают и теряют деньги на бирже. 54-летняя работница московского ракетного завода Наталия Орлова за последнее время сделала небольшое состояние, спекулируя на нефти через торговое приложение — ее историю рассказал Bloomberg . Женщина, работающая администратором на полставки за $400, торгует в свободное от работы время. Трейдинг для Орловой — ключ к экономическому выживанию: она только что купила новый Infiniti, а сейчас копит на квартиру для двух своих внуков.

Финансовый рынок — единственное место, где можно изменить свою жизнь и вырваться из нищеты, — говорит Наталия Орлова.

Со вчерашнего дня она заработала 1,5 млн руб. Большинству россиян для этого понадобилось бы несколько лет. Все больше граждан занимаются подработками, чтобы удержаться на плаву, будь то торговля на фондовом рынке, работа водителем в Uber, майнинг биткоинов или собственный видеоблог на YouTube.

По данным Росстата, в 2017 г. реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,7% — падение длится четыре года подряд. В феврале 2018 г. они показали рост на 4,4% за счет роста зарплат бюджетников. Однако, по данным опроса Высшей школы экономики , четырем семьям из 10 с трудом хватает денег на еду и одежду.

В реальном соотношении зарплата даже не близка к докризисному уровню. У многих людей есть работа на полную ставку, но в то же время они занимаются предпринимательской деятельностью, которая необязательно регистрируется или регулируется, — сказала Bloomberg Лилит Геворгян , главный экономист IHS Markit в Лондоне по России и СНГ.

Несмотря на волатильность, популярность трейдинга растет: многим россиянам надоело жить на одну зарплату и наблюдать, как их банковские сбережения становятся меньше в реальном выражении. В прошлом году Московская биржа открыла 250 тыс. новых торговых счетов — всего теперь их насчитывается 1,4 млн В неспокойные дни приток начинающих трейдеров выше. 9 апреля, в первый рабочий день после того как США расширили санкционный список российских лиц и компаний, Московская биржа зарегистрировала 4 тыс. новых клиентов — в четыре раза больше, чем обычно.