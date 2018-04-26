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Омские врачи в среднем получают почти 35 тысяч рублей
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Омские врачи в среднем получают почти 35 тысяч рублей 

АиФ-Омск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает Омскстат.
В первом квартале 2018 года средняя зарплата учителей составила 34 890 рублей. Преподаватели коллеждей получают 28 308 тысяч рублей, а воспитатели в детских садах — 25,6 тысяч рублей, преподаватели вузов — 58 тысяч рублей.
Отметим, что в Омской области зарплата у медиков увеличилась почти в два раза. Так, средний заработок врачей составил 56,5 тысяч рублей. Зарплата медсестёр составляет 27,9 тысяч рублей.
Добавим, что на третьем месте по доходам среди бюджетников являются работники культуры. Средняя зарплата в этой сфере составила 28 300 рублей.
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