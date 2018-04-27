Сибсоцбанк предлагает вклад «Моя валюта»

Минимальная сумма — 100 долларов и евро. Срок — три, шесть месяцев, один и два года. Доходность вложения в долларах составит 0,2—1,5%, в евро — 0,01—0,8%, в зависимости от суммы и срока.

Продуктовый виджет

Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.