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Сибсоцбанк предлагает вклад «Моя валюта»
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Сибсоцбанк предлагает вклад «Моя валюта» 

Банки.ру 1 час назад
Минимальная сумма — 100 долларов и евро. Срок — три, шесть месяцев, один и два года. Доходность вложения в долларах составит 0,2—1,5%, в евро — 0,01—0,8%, в зависимости от суммы и срока.
Продуктовый виджет
Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Пролонгация договора на новый срок хранения невозможна. При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада «До востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.
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