28 апреля ямальские волонтеры начнут раздавать георгиевские ленты

В начале этой недели в стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». В ЯНАО официальная раздача черно-оранжевых ленточек начнется в субботу, 28 апреля, когда в Ноябрьске торжественно откроется Спартакиада молодёжи допризывного возраста.

В этом году, как отметили в региональном Центре патриотического воспитания, на Ямале распространят свыше 30 тысяч ленточек.