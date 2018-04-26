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28 апреля ямальские волонтеры начнут раздавать георгиевские ленты
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28 апреля ямальские волонтеры начнут раздавать георгиевские ленты 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В начале этой недели в стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». В ЯНАО официальная раздача черно-оранжевых ленточек начнется в субботу, 28 апреля, когда в Ноябрьске торжественно откроется Спартакиада молодёжи допризывного возраста.
В этом году, как отметили в региональном Центре патриотического воспитания, на Ямале распространят свыше 30 тысяч ленточек.
В Салехарде к проведению акции приступят с 7 мая. А 24 апреля добровольцы городского волонтёрского корпуса вышли на улицы и раздали прохожим ровно тысячу лент.
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